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蔣萬安爆陳其邁在會中發飆 高市府：針對食安風險管理提專業意見

籲政院設「食安委員會」 科學的風險評估與行政管理應分開

食安風險管理提出專業意見 食安風險管理提出專業意見​​​​​​​ 更多「致癌油風暴」相關新聞。

為解決致癌油問題，行政院日前緊急邀請六都市長與相關部會開會，針對食安法修法進行討論。之前《NOWNEWS》獨家報導該場閉門會議中，針對「含致癌油20％以下產品不需下架」規定，高雄市長陳其邁當場質疑這標準誰訂的？現場一度鴉雀無聲。今（27）日台北市長蔣萬安接受專訪時透露，陳其邁當場發飆，地方政府被弄得人仰馬翻、完全無法接受。對此，高雄市府表示，蔣萬安「去脈絡化」的片段轉述，非常不妥，會議過程絕無「發飆」。高市府強調，當天會議中，陳其邁是針對食安風險管理提出專業意見，與政委、衛福部交流討論，沒有發飆的問題。他的發言他自己可以說明，需要轉述也有市府發言人可以處理，不需要蔣市長講述。蔣市長這類去脈絡化的片段轉述，非常不妥。高市府指出，陳其邁在會議中建議政院組成常設機關「食安委員會」專責依據科學事證進行風險評估明確落實「風險分級管理」的原則。比如中聯油脂公司市佔率高達40%，產品一旦發生問題，影響就會擴及全國，中央應負起更大的統籌、追查及管制責任。因為科學上的「風險評估」與政府的「行政管理」應明確分開，如食品安全委員會可依科學證據判斷風險及提出管理標準；食藥署則依據專業評估結果，負責稽查、下架、回收及其他行政執行，避免風險判斷與行政處置權責混淆。高市府表示，陳市長以日前發布20％混合比例能否作為安全或管理界線的爭議，就應該是食安委員會依科學證據來討論決定，應由食安委員會負責判斷「風險有多高、標準訂在哪裡」，再由食藥署及地方政府依照標準執行管理，讓中央與地方權責更清楚，決策也更具有科學依據。