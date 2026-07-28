泰國佛牌與所謂的宗教聖物，近年在海外市場知名度持續攀升，並為泰國帶來不錯的觀光與文化輸出效益。然而，這股熱潮已引起泰國當局高度關注，警告犯罪集團恐怕正在利用這股熱潮，替網路賭博、電信詐騙或販毒得來的「黑錢」進行洗白，導致許多不知情的收藏家、業者，無意間淪為洗錢的幫凶。
根據《曼谷郵報》報導，泰國佛牌與靈性商品在海外爆紅，許多來自中國的消費者，因為面臨巨大的社會和經濟壓力，促使他們尋求精神支持，加上名人、社群網紅代言效應，人們對這類物品的需求也隨之成長，逐漸發展成可觀的跨國產業鏈，有關護身符、寺廟參拜和祈福儀式的影片，透過抖音、淘寶等平台直播開箱，動輒吸引數百萬的流量，從而成為炙手可熱的商品。
對於合法業者來說，這無疑是將觀光、出口與文化輸出，成功包裝在一起的行銷故事，卻也引起當局對跨國犯罪、非法資金流動的擔憂。泰國移民局副局長兼發言人Pol Maj Gen Choengron Rimpadee警告，調查發現，佛牌市場的特性，相當符合不法集團洗錢的需求，與黃金、股票或房地產不同，這些宗教物件通常沒有固定的市場價格，價值取決於稀有度、歷史、工藝與個人信仰，極難進行客觀評估。
報導整理出犯罪集團盯上佛牌市場的原因，主要存在4大漏洞：
1. 估值浮動： 一個價值僅數千泰銖的護身符，可以被包裝成價值數十萬甚至數百萬泰銖的稀世珍品。
2. 資金難以追溯： 交易經常透過現金、加密貨幣或難以監控的非正式支付系統進行。
3. 價格操縱： 犯罪集團可以透過杜撰故事、舉辦假拍賣或由同夥互相競標，人為炒高價格。
4. 利用合法前端企業掩護： 佛牌店、佛牌租借中心可能成為跨國轉移資金與資產的合法外衣。
查覺到犯罪集團利用此產業鏈後，泰國移民局已著手加強審查，以商業目的入境案件，清查異常的旅遊與商業活動。
泰國政府強調，絕對歡迎真正的遊客、投資人、收藏家，以及真心喜愛泰國宗教文化者，但不容許任何人，將泰國珍貴的文化傳統，當成組織犯罪的洗錢工具。
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對於合法業者來說，這無疑是將觀光、出口與文化輸出，成功包裝在一起的行銷故事，卻也引起當局對跨國犯罪、非法資金流動的擔憂。泰國移民局副局長兼發言人Pol Maj Gen Choengron Rimpadee警告，調查發現，佛牌市場的特性，相當符合不法集團洗錢的需求，與黃金、股票或房地產不同，這些宗教物件通常沒有固定的市場價格，價值取決於稀有度、歷史、工藝與個人信仰，極難進行客觀評估。
報導整理出犯罪集團盯上佛牌市場的原因，主要存在4大漏洞：
1. 估值浮動： 一個價值僅數千泰銖的護身符，可以被包裝成價值數十萬甚至數百萬泰銖的稀世珍品。
2. 資金難以追溯： 交易經常透過現金、加密貨幣或難以監控的非正式支付系統進行。
3. 價格操縱： 犯罪集團可以透過杜撰故事、舉辦假拍賣或由同夥互相競標，人為炒高價格。
4. 利用合法前端企業掩護： 佛牌店、佛牌租借中心可能成為跨國轉移資金與資產的合法外衣。
查覺到犯罪集團利用此產業鏈後，泰國移民局已著手加強審查，以商業目的入境案件，清查異常的旅遊與商業活動。
泰國政府強調，絕對歡迎真正的遊客、投資人、收藏家，以及真心喜愛泰國宗教文化者，但不容許任何人，將泰國珍貴的文化傳統，當成組織犯罪的洗錢工具。