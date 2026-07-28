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台北市長蔣萬安昨日接受媒體專訪時爆料，日前行政院邀請六都市長會商《食安法》修法時，高雄市長陳其邁對於「20%混合比例下架標準」到底是誰管的？口氣很重但現場鴉雀無聲。對此陳其邁今（28）日回應，那天主要是討論《食安法》修法，包括制度性的改革怎麼樣來做，不是在追究責任，或爭執誰是誰非，所以在會上是依據專業意見來提出高雄市府主張，另強調如果要說明，自己來親自說明就好，發言人也在旁可以代為說明，「不需要蔣市長來代為轉述」。對於蔣萬安爆料稱在會議上對中央發飆，陳其邁還原，那天是行政院召集會議，最主要是討論《食安法》修法，包括制度性的改革怎麼樣來做，不是在追究責任或爭執誰是誰非。所以在會上，也依據專業的意見來提出高雄市府的主張。陳其邁強調，自己講話如果要說明，那就親自來說明就好，發言人也在旁可以代為說明，「不需要蔣市長來代為轉述」。陳其邁說，在會中高雄市府主要提出修法的一個重點，就是認為說從這次中聯事件，最重要的是在於風險的分級管理。因為大小油廠差距非常大，中聯市佔率高達40%左右，當它出現問題的時候，牽涉到整個中游、下游，包括消費端非常龐大。所以認為應該要建立風險分級管理的制度，包括成立食安委員會，來負責專業的風險評估、訂定標準。陳其邁提到，行政管理的部分就由食藥署跟各級地方政府，大家共同來配合在整個行政管理的部分，包括追查來源，以及查廠、查驗等相關消費端等，或製造端等相關的這些行政管理的事項，那這樣權責才會清楚。陳其邁提到，所以自己再三地強調，在整個食安管理，中聯油品事件，顯示的是中央跟地方大家如何強化、互補合作，如何在分工上，能夠把權責分得更清楚，同時也包括強化自主管理責任，包括這些罰則。否則這次中聯事件，從整個原料端到製程、到產品，如果只驗產品，而在製程上那沒有給予更嚴密的規範，這樣恐怕對油品管理會是一個疏漏。所以大家是在討論相關的這些制度性的改革。陳其邁說明，20%的部分，就是在提到說，風險的範圍、風險的界定到底是什麼，就純粹是在討論整個修法的方向跟制度性的變革。