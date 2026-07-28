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食安需地方中央密切合作 陳建仁：應稽查部分就稽查

中聯致癌油事件引發各界擔憂。而衛福部食藥署透過外部專家調查小組調查，最新結果發現非單一因素造成，而是高風險原料管理、製程管控及檢驗監測等多項管理缺失交互影響所致。中研院院長陳建仁說，按照政府規範走就沒錯，稽查次數到哪就到哪，沒有人違反規定，食安就會得到很好保障。陳建仁表示，食安法確實有需要修正的地方，更重要的是從源頭管制、製造管理、還有抽驗稽核，且重罰黑心商人及民眾檢舉等都相當重要。行政院提出食安法的修正，「是有必要的。」陳建仁提到，除了重罰外，如何將稽核頻率增加，確保食安推動也非常重要。陳建仁指出，食安需要中央及地方密切合作，每一個人都有法定職掌，若大家都能盡到自己責任，民眾食安就可以得到很好保障。但除了中聯之外，連淨苦茶油也有苯駢芘超標的情況，是否需要擴大稽查油品？陳建仁認為，按照食安法對於任何食品，應稽查的部分就稽查，政府有一套很好的規範，照著規範走就沒錯。陳建仁說，舉例來說，該稽查的次數要到哪就到哪，廠商自我檢查、抽驗的部分，都要應照一定規範進行，若沒有一個人違反這樣的規定，食安就得到很好的保障。