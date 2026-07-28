《鬼滅之刃劇場版「無限城篇 第一章：猗窩座再襲」》今（28）日晚間11點正式登上Disney+、Netflix等各大OTT平台，這部被譽為動畫史上最高規格之一的劇場版，也讓不少粉絲回頭重溫上一篇章《鬼滅之刃 柱訓練篇》補進度，而在《柱訓練篇》動畫最終回片尾字幕中，更發現感謝名單竟出現全球AI晶片龍頭NVIDIA（輝達）與HP（惠普）技術團隊名字，引發熱烈討論，直呼：「原來無限城真的有黃仁勳的神助攻！」也讓《鬼滅之刃》史詩級畫面背後的製作祕密，再度成為話題。
《鬼滅之刃 無限城篇》前情提要、《柱訓練篇》結尾回顧
《鬼滅之刃》電視動畫故事停在《柱訓練篇》結尾，產屋敷耀哉選擇以自己的生命為代價，引爆宅邸企圖與「鬼王」鬼舞辻無慘同歸於盡，沒想到最後犧牲的卻只有自己。
得知主公身亡後，「鬼殺隊」7大柱與竈門炭治郎全員衝入火海，誓言討伐鬼王，沒想到鬼舞辻無慘卻反手將所有人拉進「無限城」，並冷笑表示：「你們以為這樣就把我逼入絕境了嗎？你們接下來要去的可是地獄，礙眼的獵鬼人們，我今晚就把你們通通殺掉！」而這場最終決戰，也正式展開《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》三部曲的序幕。
《柱訓練篇》畫面太神 根本不是電視動畫
值得一提的是，《柱訓練篇》最後一集不只劇情震撼，畫面規格更被公認早已超越一般電視動畫。從產屋敷耀哉引爆炸藥、鬼舞辻無慘被炸得血肉四散，到鬼殺隊眾柱衝入火海，再一路墜入不斷翻轉、扭曲的「無限城」，幾乎每一幕都充滿電影等級的光影、粒子特效與3D空間運鏡，不少觀眾當時就笑稱：「這根本不是TV版，是電影直接搬來播。」
粉絲更打趣表示，《柱訓練篇》的超高製作經費，都是靠「炎柱」煉獄杏壽郎賺回來的。畢竟以他為主角的第一部電影《劇場版 鬼滅之刃 無限列車篇》，當年締造404.3億日圓票房紀錄，全球票房更累積達5.3億美元，成為日本影史最具代表性的動畫電影之一，也讓ufotable有足夠資源持續挑戰更高規格的動畫製作。
NVIDIA出現在《柱訓練篇》片尾名單 網笑：真的不能沒有黃仁勳
而真正讓不少動畫迷驚呼的，是《柱訓練篇》最後一集片尾感謝名單，竟出現了黃仁勳創立的NVIDIA（輝達）、HP（惠普）相關技術團隊。名單中可見NVIDIA日本團隊由田中秀明、高橋想參與協力，HP則有大橋秀樹提供技術支援。由於NVIDIA長年深耕GPU圖形運算與即時渲染技術，HP也在高階工作站與動畫製作設備領域具有重要地位，兩大品牌加入後，讓《鬼滅之刃》在爆炸、火焰、煙霧、粒子特效，以及「無限城」不斷翻轉的超大型空間場景，都能呈現更細膩、更流暢的視覺效果。
因此，當《柱訓練篇》最後一集播出後，不少觀眾笑說難怪整集規格高到不像電視動畫，甚至開玩笑表示：「那個爆炸如果沒有NVIDIA模擬，應該真的會很卡」、「無限城根本就是GPU壓力測試」。
而《柱訓練篇》後續故事《劇場版「無限城篇 第一章：猗窩座再襲」》，今天晚上11點起，正式登上12大OTT平台。
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《鬼滅之刃》電視動畫故事停在《柱訓練篇》結尾，產屋敷耀哉選擇以自己的生命為代價，引爆宅邸企圖與「鬼王」鬼舞辻無慘同歸於盡，沒想到最後犧牲的卻只有自己。
得知主公身亡後，「鬼殺隊」7大柱與竈門炭治郎全員衝入火海，誓言討伐鬼王，沒想到鬼舞辻無慘卻反手將所有人拉進「無限城」，並冷笑表示：「你們以為這樣就把我逼入絕境了嗎？你們接下來要去的可是地獄，礙眼的獵鬼人們，我今晚就把你們通通殺掉！」而這場最終決戰，也正式展開《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》三部曲的序幕。
《柱訓練篇》畫面太神 根本不是電視動畫
值得一提的是，《柱訓練篇》最後一集不只劇情震撼，畫面規格更被公認早已超越一般電視動畫。從產屋敷耀哉引爆炸藥、鬼舞辻無慘被炸得血肉四散，到鬼殺隊眾柱衝入火海，再一路墜入不斷翻轉、扭曲的「無限城」，幾乎每一幕都充滿電影等級的光影、粒子特效與3D空間運鏡，不少觀眾當時就笑稱：「這根本不是TV版，是電影直接搬來播。」
粉絲更打趣表示，《柱訓練篇》的超高製作經費，都是靠「炎柱」煉獄杏壽郎賺回來的。畢竟以他為主角的第一部電影《劇場版 鬼滅之刃 無限列車篇》，當年締造404.3億日圓票房紀錄，全球票房更累積達5.3億美元，成為日本影史最具代表性的動畫電影之一，也讓ufotable有足夠資源持續挑戰更高規格的動畫製作。
NVIDIA出現在《柱訓練篇》片尾名單 網笑：真的不能沒有黃仁勳
而真正讓不少動畫迷驚呼的，是《柱訓練篇》最後一集片尾感謝名單，竟出現了黃仁勳創立的NVIDIA（輝達）、HP（惠普）相關技術團隊。名單中可見NVIDIA日本團隊由田中秀明、高橋想參與協力，HP則有大橋秀樹提供技術支援。由於NVIDIA長年深耕GPU圖形運算與即時渲染技術，HP也在高階工作站與動畫製作設備領域具有重要地位，兩大品牌加入後，讓《鬼滅之刃》在爆炸、火焰、煙霧、粒子特效，以及「無限城」不斷翻轉的超大型空間場景，都能呈現更細膩、更流暢的視覺效果。
因此，當《柱訓練篇》最後一集播出後，不少觀眾笑說難怪整集規格高到不像電視動畫，甚至開玩笑表示：「那個爆炸如果沒有NVIDIA模擬，應該真的會很卡」、「無限城根本就是GPU壓力測試」。
而《柱訓練篇》後續故事《劇場版「無限城篇 第一章：猗窩座再襲」》，今天晚上11點起，正式登上12大OTT平台。