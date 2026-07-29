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台北市長蔣萬安近來動作頻頻，先是揭露高雄市長陳其邁在行政院會商《食安法》修法會議上發飆，今（29）日接受專訪又點名陳其邁是接任閣揆的好人選。對此立委吳思瑤質疑，蔣萬安幹嘛一直蹭陳其邁，才造謠陳其邁在行政院會發飆開罵，被當事人打臉是惡意中傷，現在又改捧陳其邁是很好繼任閣揆人選，陳其邁也快速回敬「一定把任期做好做滿」，想提醒蔣萬安，蹭陳其邁再多，蔣萬安也不可能成為陳其邁，台北也不可能成為高雄，當不成陳其邁，至少學學侯友宜，「把工作做好卡實在！」吳思瑤認為，蔣萬安消費陳其邁的政治目的，不外乎是轉移市政弊病的焦點，沖淡虐童、狼師的事件，就像操弄油的問題一樣，用甩鍋別人來包庇自己，都是炒作政治；其次是操作倒閣，就跟過去「廢監察院」一樣，凡事劍指中央，就是墊高自己。吳思瑤表示，不管是未來2028的政治佈局，或國民黨內的權力競逐，蔣萬安想一箭雙鵰，卻被看破手腳。最後提醒蔣萬安，蹭陳其邁再多，蔣萬安也不可能成為陳其邁，台北也不可能成為高雄，當不成陳其邁，至少學學侯友宜，「把工作做好卡實在！」