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台中市警察局一名陳姓警員涉嫌多次向友人洩漏酒駕臨檢勤務資訊，協助對方規避警方取締，還濫用警用查詢系統替友人查詢他人金融帳戶資料，甚至冒用同事案件編號登入系統。懲戒法院認為，陳員嚴重違反警察應依法行政及保守公務機密義務，破壞警政機關公信力，判處降一級改敘懲戒處分。判決指出，陳姓員警原任台中市警察局大甲分局西岐派出所警員，現任太平分局警員，在大甲分局服務期間，多次利用LINE向熟識友人阮姓男子提前通報警方酒駕、防制危險駕車及擴大臨檢等專案勤務資訊。法院查出，陳員至少於113年11月至114年5月間4度傳送訊息，包括「在黎明陸橋」、「4：30-6：00」、「今天晚上有擺攤」、「今晚不要亂跑」等內容，將警方臨檢時間、地點事先透露給對方，讓友人得以避開酒測攔查。除洩密外，陳員另於114年4月接受阮男請託，協助查詢一名李姓男子名下金融帳戶是否列為警示帳戶。陳員先回覆「上班查」，隨後利用派出所警用電腦登入165反詐騙系統，竟冒用其他警員承辦案件資料，輸入虛偽案件編號及民眾資料，非法查詢李姓男子金融帳戶資訊。懲戒法院指出，陳員的行為除侵害民眾個人資料隱私，也損害警政機關管理公務查詢系統的正確性，違反公務員誠信及保守公務機密義務。判決並指出，陳員因上述犯行，已遭宜蘭地方法院刑事判決認定成立4個公務員洩漏國防以外秘密罪，以及1個公務員假借職務機會非法蒐集個人資料罪，合併執行有期徒刑10月、緩刑4年，全案已確定。懲戒法院認為，警察肩負維護治安及偵查犯罪職責，卻知法犯法，洩漏臨檢勤務機密，並濫用公務查詢系統協助私人查詢資料，不僅影響酒駕取締工作，也侵害人民資訊隱私，嚴重損害警察形象及社會信賴。不過，法院也審酌陳員在刑事程序中坦承犯行、已有悔意，並參酌其歷年工作表現等情狀，最終判決予以降一級改敘懲戒處分。