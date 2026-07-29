《新楓之谷：經典版》今（29）日開服，大批老玩家同時重返楓之島，新手村瞬間被密密麻麻的角色塞滿，連怪物都要靠搶的！歌手持修也加入回鍋行列，看到滿螢幕的人潮後當場看傻，在Threads上發文喊「我在誰我是哪」，引起大批玩家留言互動「會長回歸」、「果然是帥哥，竟然進得去！」
持修擠進楓之島 滿螢幕人頭找不到自己
《新楓之谷：經典版》今天開服，吸引不少玩家及藝人回歸，歌手持修透過Threads分享遊戲畫面，整個畫面被角色占滿，每個人的名稱與對話框交疊在一起，幾乎找不到自己。他還伸手向螢幕表達困惑，示意想從人群中尋找自己，並發文寫下「我在誰我是哪」，完全呈現了他看到人潮時的震驚。
貼文曝光後，網友紛紛留言笑稱「你進去了！人好多哈哈哈」、「活人這麼多？」、「笑死，超多人」、「楓之谷欸」、「會長回歸」，因為開服首日湧入大量玩家，也有不少人羨慕持修能夠順利登入。
經典版本重現20年前盛況 玩家瘋搶蝸牛
《新楓之谷：經典版》主打重現BigBang改版前的遊戲內容，首波開放楓之島、維多利亞島等地區，角色等級上限為100級，並開放五大冒險家職業及12種二轉分支。官方也保留自由市場、個人商店、忍耐任務及早期練功節奏，讓玩家重新體驗20年前的冒險生活。
遊戲開服後，楓之島迅速湧入大量玩家，蝸牛、藍寶等新手怪物一出現就遭到圍攻，形成「滿螢幕人頭搶一隻怪」的特殊景象。讓許多老玩家相當感動，直呼彷彿回到放學後和同學一起玩《楓之谷》的年代。
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《新楓之谷：經典版》今天開服，吸引不少玩家及藝人回歸，歌手持修透過Threads分享遊戲畫面，整個畫面被角色占滿，每個人的名稱與對話框交疊在一起，幾乎找不到自己。他還伸手向螢幕表達困惑，示意想從人群中尋找自己，並發文寫下「我在誰我是哪」，完全呈現了他看到人潮時的震驚。
貼文曝光後，網友紛紛留言笑稱「你進去了！人好多哈哈哈」、「活人這麼多？」、「笑死，超多人」、「楓之谷欸」、「會長回歸」，因為開服首日湧入大量玩家，也有不少人羨慕持修能夠順利登入。
經典版本重現20年前盛況 玩家瘋搶蝸牛
《新楓之谷：經典版》主打重現BigBang改版前的遊戲內容，首波開放楓之島、維多利亞島等地區，角色等級上限為100級，並開放五大冒險家職業及12種二轉分支。官方也保留自由市場、個人商店、忍耐任務及早期練功節奏，讓玩家重新體驗20年前的冒險生活。
遊戲開服後，楓之島迅速湧入大量玩家，蝸牛、藍寶等新手怪物一出現就遭到圍攻，形成「滿螢幕人頭搶一隻怪」的特殊景象。讓許多老玩家相當感動，直呼彷彿回到放學後和同學一起玩《楓之谷》的年代。