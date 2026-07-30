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保溫杯選不鏽鋼款式！譚敦慈一杯用20年

▲塑膠長時間浸泡熱水有造成老化的風險，因此譚敦慈建議優先選擇不鏽鋼杯蓋保溫杯。（圖／取自unsplash）

保溫杯每天都要徹底清洗！杯蓋膠條最容易藏污納垢

▲譚敦慈提醒保溫杯每天都要徹底清洗、保持乾燥，尤其杯蓋膠條最容易藏污納垢。（圖／信義居家提供）

保溫杯裝這些飲品更易滋生細菌！酸性飲料破壞杯子壽命

隨著環保意識抬頭，越來越多人外出都會攜帶保溫杯，不過若使用及清潔方式不正確，恐怕反而把大量細菌甚至黴菌喝下肚。素有「無毒教母」之稱的譚敦慈表示，她外出都會自備保溫杯，而且同一個保溫杯已經使用超過20年。她挑選的是不鏽鋼杯蓋款式，而非塑膠杯蓋，希望降低塑膠長時間浸泡熱水造成老化的風險，同時也提醒民眾，保溫杯除了材質要選對，更重要的是每天徹底清潔與保持乾燥。譚敦慈指出，自己挑選保溫杯時，特別重視杯蓋材質，目前市售保溫杯多採塑膠杯蓋，雖然具有重量輕、密封效果佳等優點，但塑膠在高溫環境下仍可能加速老化，且不易分解，對環境也會造成負擔。因此譚敦慈選擇使用不鏽鋼杯蓋產品，而且同一個保溫杯已經使用超過20年。她也建議，保溫杯內的水最好不要裝滿，以八分滿為宜，避免水位長時間接觸塑膠材質的杯蓋，減少塑膠因長期浸泡而老化的可能性。譚敦慈表示，許多人認為保溫杯只有自己使用，因此容易忽略清潔，但若送驗細菌，內部往往可能驗出大量細菌。其中最容易藏污納垢的位置，就是杯蓋及膠條，使用後都應拆下仔細刷洗。建議可搭配少量清潔劑及刷具清潔杯身、杯口與杯蓋，若保溫杯內側為陶瓷或不沾塗層材質，則應改用軟毛刷，以免刮傷表面。至於膠條若拆下後不好裝回，可先瀝乾，再放進冰箱冷藏一段時間，待膠條變硬後再重新裝回，會比較容易操作。譚敦慈也提醒，清洗完成後一定要完全瀝乾，不要長時間保持潮濕，否則細菌與黴菌容易大量繁殖。若杯子摸起來已經有滑滑、黏黏的感覺，就代表可能已有不少細菌附著，千萬不能輕忽。除了清潔習慣外，盛裝飲品種類也要特別留意。譚敦慈表示，不只是人參茶，像拿鐵、豆漿、果汁等含糖或含蛋白質飲品，都比白開水更容易滋生細菌。由於保溫杯內飲品溫度不會一直維持在65度以上，隨著溫度下降，就可能成為細菌繁殖環境。此外，不沾塗層保溫杯也不建議盛裝檸檬水、番茄汁、可樂及運動飲料等酸性飲品，以免破壞塗層，縮短保溫杯使用壽命。