由全球現象級足球漫畫改編的首部真人版電影《藍色監獄》，即將於8月12日全台盛大上映，片商今（30）日宣布喜訊，飾演靈魂主角「潔世一」的日本新生代一哥高橋文哉，確定將於8月14日首度造訪台灣，展開兩天一夜宣傳行程，並於8月14日、15日舉辦共5場《藍色監獄》高橋文哉影人見面會，現場會開放「粉絲提問」等專屬福利親寵台粉，預售票將於下週一8月3日中午12:00於博客來售票網限量開搶。
高橋文哉來台宣傳《藍色監獄》 許願想吃牛肉麵
日前高橋文哉與&TEAM成員K一同接受台灣媒體連線訪問，K熱情推薦高橋來台必吃牛肉麵與芒果冰，高橋更現學現賣用中文親口唸出美食願望清單「牛肉麵」，引爆全台粉絲熱烈敲碗歡迎。本次訪台，高橋文哉更將與當初力邀他擔綱「潔世一」的《藍色監獄》金牌製片人松橋真三8月14日一同抵台，親自與台灣影迷見面，展現大銀幕上的霸氣狂熱。
本次《藍色監獄》高橋文哉影人見面會特別打造專屬「1369」數字密碼，推出定價1369元的限定套票，除可在映前或映後參加30分鐘高橋文哉見面會，現場還將進行粉絲Q&A、全場大合照等粉絲專屬福利環節，每場還將抽出3名幸運粉絲可獲得高橋文哉親筆簽名海報，套票內容更包含影人見面會電影票1張、活動紀念票卡1張、首週特典1張，以及潔世一A3海報套組（共3張），一次收藏滿滿限定好禮。
《藍色監獄》8/2在台上映 影人來台預售票8/3開賣
真人版電影《藍色監獄》集結日本影壇高顏值卡司陣容，包括高橋文哉、&TEAM成員K、浪花男子成員高橋恭平等新生代人氣男星，故事描述日本為了奪下世界盃冠軍，啟動了培育世界第一攻擊手的「藍色監獄」計畫，將全國300名高中生前鋒齊聚一堂，展開極致利己主義的競技生存戰，片中，高橋文哉飾演潔世一、K飾演凪誠士郎，電影也將於8月12日在台上映。
談及選角過程，金牌製片人松橋真三表示，高橋文哉不僅具備無可挑剔的明星光環與演技，更擁有能扛住現象級IP壓力的強大心態與領袖魅力，正是「潔世一」的完美化身：「潔世一具備抗衡壓力的誠實、強大內心與領導力，面談時我深刻感受到高橋文哉確實備齊了一切。主角潔世一的成長，同時也是高橋文哉的蛻變與成長。」
本身就是原著粉絲的高橋文哉則表示，看完原著後便深刻被角色「對抗強敵又超越自我」的姿態所震撼，全體團隊也懷抱著對原著的極致敬意，將所能做到的一切全心灌注於作品中：「我們不為『做得到』或『做不到』劃限，而是帶著對作品無比的愛、熱情與覺悟進行拍攝。如今那份熱情已化為無比自信，非常期待大家進戲院觀賞電影！」
影人活動預售票將於8月3日（一）中午12:00在博客來售票網獨家開賣，售票請至：https://tickets.books.com.tw/progshow/01020001761974查詢。
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日前高橋文哉與&TEAM成員K一同接受台灣媒體連線訪問，K熱情推薦高橋來台必吃牛肉麵與芒果冰，高橋更現學現賣用中文親口唸出美食願望清單「牛肉麵」，引爆全台粉絲熱烈敲碗歡迎。本次訪台，高橋文哉更將與當初力邀他擔綱「潔世一」的《藍色監獄》金牌製片人松橋真三8月14日一同抵台，親自與台灣影迷見面，展現大銀幕上的霸氣狂熱。
本次《藍色監獄》高橋文哉影人見面會特別打造專屬「1369」數字密碼，推出定價1369元的限定套票，除可在映前或映後參加30分鐘高橋文哉見面會，現場還將進行粉絲Q&A、全場大合照等粉絲專屬福利環節，每場還將抽出3名幸運粉絲可獲得高橋文哉親筆簽名海報，套票內容更包含影人見面會電影票1張、活動紀念票卡1張、首週特典1張，以及潔世一A3海報套組（共3張），一次收藏滿滿限定好禮。
《藍色監獄》8/2在台上映 影人來台預售票8/3開賣
真人版電影《藍色監獄》集結日本影壇高顏值卡司陣容，包括高橋文哉、&TEAM成員K、浪花男子成員高橋恭平等新生代人氣男星，故事描述日本為了奪下世界盃冠軍，啟動了培育世界第一攻擊手的「藍色監獄」計畫，將全國300名高中生前鋒齊聚一堂，展開極致利己主義的競技生存戰，片中，高橋文哉飾演潔世一、K飾演凪誠士郎，電影也將於8月12日在台上映。
談及選角過程，金牌製片人松橋真三表示，高橋文哉不僅具備無可挑剔的明星光環與演技，更擁有能扛住現象級IP壓力的強大心態與領袖魅力，正是「潔世一」的完美化身：「潔世一具備抗衡壓力的誠實、強大內心與領導力，面談時我深刻感受到高橋文哉確實備齊了一切。主角潔世一的成長，同時也是高橋文哉的蛻變與成長。」
本身就是原著粉絲的高橋文哉則表示，看完原著後便深刻被角色「對抗強敵又超越自我」的姿態所震撼，全體團隊也懷抱著對原著的極致敬意，將所能做到的一切全心灌注於作品中：「我們不為『做得到』或『做不到』劃限，而是帶著對作品無比的愛、熱情與覺悟進行拍攝。如今那份熱情已化為無比自信，非常期待大家進戲院觀賞電影！」
影人活動預售票將於8月3日（一）中午12:00在博客來售票網獨家開賣，售票請至：https://tickets.books.com.tw/progshow/01020001761974查詢。