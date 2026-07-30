鋼彈迷、航海王粉絲準備朝聖！萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」 將於7月31日至8月9日在台北統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 登場。《NOWNEWS今日新聞》記者今（30）日搶先直擊現場，活動規模比想像中還要大，不僅橫跨兩棟百貨、五個樓層，更集結超過20個人氣IP、10大主題展區，戶外還有高約5公尺的「RX-78-2 初代鋼彈」大型充氣模型，相當吸睛，吸引不少民眾停留拍照。

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展場橫跨兩棟百貨、五層樓　每層都有不同主題

萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華 「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」 將於7月31日至8月9日登場，這次嘉年華並非集中在單一展區，而是分散於統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA兩大場館。

統一時代百貨以展覽及舞台活動為主，包含快閃店及舞台區、全明星特展區、Tamagotchi世界巡迴專區、鋼彈主題館、哥吉拉經典傳奇區、超人力霸王英雄區等。DREAM PLAZA規劃《航海王》冒險專區、Tamagotchi裝飾迴廊、拍照打卡區及體驗試玩區，兩館加起來共有10大主題展區，走完整個活動至少要花上不少時間，建議保留一個下午的時間來玩耍。

▲「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」將於7月31日至8月9日在統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA登場。（圖／記者林若瑋攝）
▲「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」將於7月31日至8月9日在統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA登場。（圖／記者林若瑋攝）
每週末都有角色見面會　超人力霸王、麵包超人輪番登場

「RX-78-2 初代鋼彈」登陸信義區，入口處最吸睛的，經典紅、白、藍配色搭配肩甲上的「RX-78-2」字樣，是本次活動最熱門的打卡點，一旁還有「Bandai Namco」的充氣Logo，提醒大家活動現場位置。

快閃店側邊的舞台區也是本次活動亮點之一，每個週末都會有經典IP登場，包括《麵包超人》、《超人力霸王》、《光之美少女》、《Tamagotchi》等角色都將舉辦見面會及舞台演出，粉絲有機會近距離互動、拍照留念。

▲活動入口以繽紛階梯與大型萬代南夢宮裝置打造拍照區，還能看見台北101。（圖／記者林若瑋攝）
▲活動入口以繽紛階梯與大型萬代南夢宮裝置打造拍照區，還能看見台北101。（圖／記者林若瑋攝）
快閃店逛到失心瘋　一番賞要到另一區抽

記者實際走訪快閃店，商品數量相當驚人，從鋼彈模型、公仔、景品、絨毛玩偶，到S.H.Figuarts、超合金系列都有，現場不少商品更標示為活動限定或台灣首度販售。除此之外，一番賞並沒有設置在快閃店內，而是另外規劃獨立購買區，現場設有專屬結帳櫃台，方便想抽一番賞的玩家排隊購買。

快閃店內，鋼彈模型最受矚目的包括MGEX 1/100 攻擊自由鋼彈【暮光鍍膜】、MGSD 飛翼鋼彈零式（結構色鍍膜／黑色）、HG 1/100 雙X鋼彈透明配色等限定版本；《航海王》則推出Grandista 魯夫 Gear5 II SPECIAL EDITION、CHOPPER'S × NBA聯名絨毛娃娃等收藏商品。

▲《航海王》LUFFY’s公仔系列在快閃店展出販售，現場還設有大型魯夫造型裝置。（圖／記者林若瑋攝）
▲《航海王》LUFFY’s公仔系列在快閃店展出販售，現場還設有大型魯夫造型裝置。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店集結多款鋼彈模型與收藏玩具，包含多款限定及台灣首度販售商品。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店集結多款鋼彈模型與收藏玩具，包含多款限定及台灣首度販售商品。（圖／記者林若瑋攝）
五大集章、模型體驗一次玩　記得帶走限定明信片

除了購物之外，現場也安排不少互動內容，民眾可參加五大展區解鎖任務，依序到指定地點蓋章，每完成一站，紀念明信片上的鋼彈圖案就會逐漸完整，完成全部集章後即可獲得限定紀念明信片。

▲民眾可挑戰五大展區集章任務，依序走訪不同展區，完成後可獲得活動限定紀念明信片。（圖／記者林若瑋攝）
▲民眾可挑戰五大展區集章任務，依序走訪不同展區，完成後可獲得活動限定紀念明信片。（圖／記者林若瑋攝）
DREAM PLAZA五樓則設有體驗試玩區，提供桌遊《PLAKORO》、鋼彈模型組裝體驗，以及多款玩具、模型自由試玩，不論是親子家庭或模型新手，都能親自體驗萬代旗下商品的魅力。

▲DREAM PLAZA五樓設有《Pokémon PLAKORO》桌遊體驗，民眾可現場試玩。（圖／記者林若瑋攝）
▲DREAM PLAZA五樓設有《Pokémon PLAKORO》桌遊體驗，民眾可現場試玩。（圖／記者林若瑋攝）
▲《Pokémon PLAKORO》結合角色卡、骰子與對戰機制，適合親子一同體驗。（圖／記者林若瑋攝）
▲《Pokémon PLAKORO》結合角色卡、骰子與對戰機制，適合親子一同體驗。（圖／記者林若瑋攝）
活動首三日7月31日至8月2日，部分區域採線上預約入場，並依現場人流開放參觀。從大型鋼彈、限定模型到週末角色見面會，無論是鋼彈迷、動漫迷，或是親子家庭，都能在活動中找到屬於自己的回憶與樂趣。

🟡「台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華」活動資訊
📌 日期：2026年7月31日至8月9日
📌 地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA
📌 入場方式：7月31日至8月2日部分區域採線上預約制，後續入場方式及角色見面會資格依官方公告為準。
📌 時間： 平日13:00至21:00、 週六、週日11:00至21:00（最晚入場時間為閉館前30分鐘。）

▲全明星特展區集結假面騎士、超級戰隊與超人力霸王等經典特攝角色模型。（圖／記者林若瑋攝）
▲全明星特展區集結假面騎士、超級戰隊與超人力霸王等經典特攝角色模型。（圖／記者林若瑋攝）
▲現場公布活動限定商品一覽，包含收藏玩具、景品、絨毛玩偶及鋼彈模型等商品。（圖／記者林若瑋攝）
▲現場公布活動限定商品一覽，包含收藏玩具、景品、絨毛玩偶及鋼彈模型等商品。（圖／記者林若瑋攝）
▲限定商品販售區首三日採預約制，入場前需依現場流程完成報到。（圖／記者林若瑋攝）
▲限定商品販售區首三日採預約制，入場前需依現場流程完成報到。（圖／記者林若瑋攝）
▲Tamagotchi電子雞也是快閃店人氣商品之一，現場陳列多款不同世代與配色。（圖／記者林若瑋攝）
▲Tamagotchi電子雞也是快閃店人氣商品之一，現場陳列多款不同世代與配色。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店陳列多款歷代超人力霸王軟膠公仔，角色種類相當豐富。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店陳列多款歷代超人力霸王軟膠公仔，角色種類相當豐富。（圖／記者林若瑋攝）
▲現場販售Tamagotchi周邊、寶可夢精靈球玩具及三麗鷗角色商品，商品種類相當多元。（圖／記者林若瑋攝）
▲現場販售Tamagotchi周邊、寶可夢精靈球玩具及三麗鷗角色商品，商品種類相當多元。（圖／記者林若瑋攝）

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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