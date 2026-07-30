鋼彈迷、航海王粉絲準備朝聖！萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」 將於7月31日至8月9日在台北統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 登場。《NOWNEWS今日新聞》記者今（30）日搶先直擊現場，活動規模比想像中還要大，不僅橫跨兩棟百貨、五個樓層，更集結超過20個人氣IP、10大主題展區，戶外還有高約5公尺的「RX-78-2 初代鋼彈」大型充氣模型，相當吸睛，吸引不少民眾停留拍照。
展場橫跨兩棟百貨、五層樓 每層都有不同主題
萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華 「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」 將於7月31日至8月9日登場，這次嘉年華並非集中在單一展區，而是分散於統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA兩大場館。
統一時代百貨以展覽及舞台活動為主，包含快閃店及舞台區、全明星特展區、Tamagotchi世界巡迴專區、鋼彈主題館、哥吉拉經典傳奇區、超人力霸王英雄區等。DREAM PLAZA規劃《航海王》冒險專區、Tamagotchi裝飾迴廊、拍照打卡區及體驗試玩區，兩館加起來共有10大主題展區，走完整個活動至少要花上不少時間，建議保留一個下午的時間來玩耍。
每週末都有角色見面會 超人力霸王、麵包超人輪番登場
「RX-78-2 初代鋼彈」登陸信義區，入口處最吸睛的，經典紅、白、藍配色搭配肩甲上的「RX-78-2」字樣，是本次活動最熱門的打卡點，一旁還有「Bandai Namco」的充氣Logo，提醒大家活動現場位置。
快閃店側邊的舞台區也是本次活動亮點之一，每個週末都會有經典IP登場，包括《麵包超人》、《超人力霸王》、《光之美少女》、《Tamagotchi》等角色都將舉辦見面會及舞台演出，粉絲有機會近距離互動、拍照留念。
快閃店逛到失心瘋 一番賞要到另一區抽
記者實際走訪快閃店，商品數量相當驚人，從鋼彈模型、公仔、景品、絨毛玩偶，到S.H.Figuarts、超合金系列都有，現場不少商品更標示為活動限定或台灣首度販售。除此之外，一番賞並沒有設置在快閃店內，而是另外規劃獨立購買區，現場設有專屬結帳櫃台，方便想抽一番賞的玩家排隊購買。
快閃店內，鋼彈模型最受矚目的包括MGEX 1/100 攻擊自由鋼彈【暮光鍍膜】、MGSD 飛翼鋼彈零式（結構色鍍膜／黑色）、HG 1/100 雙X鋼彈透明配色等限定版本；《航海王》則推出Grandista 魯夫 Gear5 II SPECIAL EDITION、CHOPPER'S × NBA聯名絨毛娃娃等收藏商品。
五大集章、模型體驗一次玩 記得帶走限定明信片
除了購物之外，現場也安排不少互動內容，民眾可參加五大展區解鎖任務，依序到指定地點蓋章，每完成一站，紀念明信片上的鋼彈圖案就會逐漸完整，完成全部集章後即可獲得限定紀念明信片。
DREAM PLAZA五樓則設有體驗試玩區，提供桌遊《PLAKORO》、鋼彈模型組裝體驗，以及多款玩具、模型自由試玩，不論是親子家庭或模型新手，都能親自體驗萬代旗下商品的魅力。
活動首三日7月31日至8月2日，部分區域採線上預約入場，並依現場人流開放參觀。從大型鋼彈、限定模型到週末角色見面會，無論是鋼彈迷、動漫迷，或是親子家庭，都能在活動中找到屬於自己的回憶與樂趣。
🟡「台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華」活動資訊
📌 日期：2026年7月31日至8月9日
📌 地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA
📌 入場方式：7月31日至8月2日部分區域採線上預約制，後續入場方式及角色見面會資格依官方公告為準。
📌 時間： 平日13:00至21:00、 週六、週日11:00至21:00（最晚入場時間為閉館前30分鐘。）
我是廣告 請繼續往下閱讀
萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華 「Bandai Namco Asia Journey in Taiwan」 將於7月31日至8月9日登場，這次嘉年華並非集中在單一展區，而是分散於統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA兩大場館。
統一時代百貨以展覽及舞台活動為主，包含快閃店及舞台區、全明星特展區、Tamagotchi世界巡迴專區、鋼彈主題館、哥吉拉經典傳奇區、超人力霸王英雄區等。DREAM PLAZA規劃《航海王》冒險專區、Tamagotchi裝飾迴廊、拍照打卡區及體驗試玩區，兩館加起來共有10大主題展區，走完整個活動至少要花上不少時間，建議保留一個下午的時間來玩耍。
「RX-78-2 初代鋼彈」登陸信義區，入口處最吸睛的，經典紅、白、藍配色搭配肩甲上的「RX-78-2」字樣，是本次活動最熱門的打卡點，一旁還有「Bandai Namco」的充氣Logo，提醒大家活動現場位置。
快閃店側邊的舞台區也是本次活動亮點之一，每個週末都會有經典IP登場，包括《麵包超人》、《超人力霸王》、《光之美少女》、《Tamagotchi》等角色都將舉辦見面會及舞台演出，粉絲有機會近距離互動、拍照留念。
記者實際走訪快閃店，商品數量相當驚人，從鋼彈模型、公仔、景品、絨毛玩偶，到S.H.Figuarts、超合金系列都有，現場不少商品更標示為活動限定或台灣首度販售。除此之外，一番賞並沒有設置在快閃店內，而是另外規劃獨立購買區，現場設有專屬結帳櫃台，方便想抽一番賞的玩家排隊購買。
快閃店內，鋼彈模型最受矚目的包括MGEX 1/100 攻擊自由鋼彈【暮光鍍膜】、MGSD 飛翼鋼彈零式（結構色鍍膜／黑色）、HG 1/100 雙X鋼彈透明配色等限定版本；《航海王》則推出Grandista 魯夫 Gear5 II SPECIAL EDITION、CHOPPER'S × NBA聯名絨毛娃娃等收藏商品。
除了購物之外，現場也安排不少互動內容，民眾可參加五大展區解鎖任務，依序到指定地點蓋章，每完成一站，紀念明信片上的鋼彈圖案就會逐漸完整，完成全部集章後即可獲得限定紀念明信片。
🟡「台灣萬代南夢宮亞洲巡迴嘉年華」活動資訊
📌 日期：2026年7月31日至8月9日
📌 地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA
📌 入場方式：7月31日至8月2日部分區域採線上預約制，後續入場方式及角色見面會資格依官方公告為準。
📌 時間： 平日13:00至21:00、 週六、週日11:00至21:00（最晚入場時間為閉館前30分鐘。）