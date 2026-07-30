吉友們快把握最後補課機會！為迎接《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》明（31）日在台上映，羚邦旗下 Ani-One 中文官方動畫頻道於YouTube推出《吉伊卡哇》限時福利馬拉松，免費連播動畫第1至120集，活動將於今（30）日進入最後一天。直播期間持續有數百至一千位觀眾同步收看，留言區超級熱鬧，粉絲一邊重溫劇情、一邊分享最喜歡的角色與橋段，宛如大型線上同樂會。
每集約1分半 120集3小時就追完
「嗚啦！呀哈呀哈嗚啦～」羚邦旗下 Ani-One 中文官方動畫頻道於YouTube推出《吉伊卡哇》限時福利馬拉松，免費連播動畫第1至120集，許多上班族利用午休時間補課，希望趁電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映前補足吉伊卡哇世界觀及角色關係。
雖然一次公開120集聽起來很驚人，但《吉伊卡哇》屬於超短篇動畫，每集影片大約1分半，正片約1分鐘，120集完整看完只需要3小時，很適合利用半天快速補課，從吉伊卡哇、小八貓與兔兔相遇，到拔草、考證照、討伐怪物及努力賺取報酬，觀眾能迅速掌握作品可愛又帶有現實感的故事情節。
《人魚島的秘密》明天上映 高報酬任務暗藏危機
動畫中也會陸續介紹小桃鼠、栗子饅頭、海獺師傅與鎧甲人等角色。對第一次接觸《吉伊卡哇》的觀眾來說，可以趁馬拉松最後一天認識主要人物。已經追過動畫的粉絲，也能在電影上映前重新回味經典橋段。
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於明（31）日推出日語原音版，中文配音版則於8月7日接力上映。故事描述兔兔帶來一張神祕傳單，宣稱前往人魚島討伐能獲得100倍報酬，還能免費享用島嶼限定拉麵與甜點，吉伊卡哇、小八貓等人因此滿心期待地搭船出發，卻逐漸發現這座島嶼隱藏著驚人秘密。
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「嗚啦！呀哈呀哈嗚啦～」羚邦旗下 Ani-One 中文官方動畫頻道於YouTube推出《吉伊卡哇》限時福利馬拉松，免費連播動畫第1至120集，許多上班族利用午休時間補課，希望趁電影《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映前補足吉伊卡哇世界觀及角色關係。
雖然一次公開120集聽起來很驚人，但《吉伊卡哇》屬於超短篇動畫，每集影片大約1分半，正片約1分鐘，120集完整看完只需要3小時，很適合利用半天快速補課，從吉伊卡哇、小八貓與兔兔相遇，到拔草、考證照、討伐怪物及努力賺取報酬，觀眾能迅速掌握作品可愛又帶有現實感的故事情節。
動畫中也會陸續介紹小桃鼠、栗子饅頭、海獺師傅與鎧甲人等角色。對第一次接觸《吉伊卡哇》的觀眾來說，可以趁馬拉松最後一天認識主要人物。已經追過動畫的粉絲，也能在電影上映前重新回味經典橋段。
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於明（31）日推出日語原音版，中文配音版則於8月7日接力上映。故事描述兔兔帶來一張神祕傳單，宣稱前往人魚島討伐能獲得100倍報酬，還能免費享用島嶼限定拉麵與甜點，吉伊卡哇、小八貓等人因此滿心期待地搭船出發，卻逐漸發現這座島嶼隱藏著驚人秘密。