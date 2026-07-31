「2026誠品動漫祭」將於8月1日正式登場，今年集結漫畫展覽、主題店、限定周邊、桌遊體驗及音樂會等五大亮點。其中，台北中山捷運站誠品R79打造全台最長、長達300公尺的「漫畫名場景之路」，一次集結11部人氣台漫；活動期間誠品會員購買輕小說、漫畫滿額，還可免費獲得《進擊的巨人》、《一百公尺》、《患上不出道就會死的病》等人氣作品限量周邊，邀請動漫迷一起朝聖今夏最盛大的動漫盛典。
亮點一：300公尺漫畫名場景之路 11部人氣台漫一次看
誠品R79（台北中山捷運站）打造全台最長、長達300公尺的漫畫「名場景之路」，精選11部人氣台漫，包括《地下街的透明少女》、《課金派戀愛》、《被我推坑的偶像同學》、《不可知論偵探》、《月亮的名字》、《失業殺手互助會》、《Madder＆Teal》及《尋山人》等作品。同時展出21位台漫作家的珍貴簽繪作品，包括金漫獎「年度漫畫獎」得主丁柏晏、日本國際漫畫大賞銀獎得主柯宥希等；活動期間購買《人偶》、《長晴鯨歌》等指定作品，還可獲得誠品獨家特典。
亮點二：從北玩到南！全球首場《排球少年！！》桌遊
「2026誠品動漫祭」精彩活動、主題書展從北到南不停歇，全球首場《排球少年！！排球援！！》桌遊於誠品R79和高雄大遠百店熱血開賽，集結漫畫中9支隊伍、53位人氣選手。
誠品台南雙層書店打造「現代山海經：寰宇神怪圖鑑」主題書展特選涼颼颼的人鬼、妖異、神祇等人氣漫畫陪你過清涼暑假，不僅將奇幻作品《異動之刻》、融合刑案偵查與靈異元素的《因與聿案簿錄：水漬》漫畫場景搬上櫥窗，《乩身》、《守娘》與《怪島奇譚》3部台漫也震撼變身巨型掛幅，《長晴鯨歌》更同步進駐誠品生活台南1F商場。
亮點三：BL主題企劃登場 限定周邊只在誠品
「2026誠品動漫祭」首次邀請5位台漫BL作家將《Day Off》、《16647》、《我的秘書總想殺了我！》、《狗血耽美劇的攻略技巧》與《啵啵起司》11位超人氣原創角色變身新進職員，換上誠品獨家宇宙制服限時進駐誠品 R79、西門、台大、花蓮遠百店、台中勤美誠品綠園道店、台中大遠百店、台南與高雄駁二8家門市，獨家精美周邊粉絲絕對要收藏。
活動期間誠品會員於指定門市購買BL／GL輕小說、漫畫或「銀河BL無限公司」特企商品單筆滿666元，即贈「ID CARD 盲抽貼紙」乙組。
亮點四：《進擊的巨人》等限定周邊免費送
誠品會員單筆購買輕小說、漫畫滿399元即贈獨家《進擊的巨人》、《一百公尺》、《患上不出道就會死的病》與《皎潔深宵之月》等限量角色盲抽雷射紙卡乙組（一組2入，款式隨機）。誠品書店平口袋與收據也同步大變身！活動期間於實體書店購書還可獲得期間限定《不可知論偵探》、《人偶》、《歸鄉儀式》、《散步散步》、《怪島奇譚》台漫主題誠品平口袋（款式隨機）與知名日漫作品《十月堂舊書事》主題收據！
亮點五：全通路串聯 動漫熱延燒到音樂會
誠品表示，輕小說、漫畫類書籍已連續4年維持雙位數成長，因此今年持續擴大動漫布局，中友店輕漫專區擴增近2倍、新竹巨城店藏書量增加3成。同時，9月19日也將攜手主持人孫沁岳與高雄市管樂團推出《日本動畫交響音樂會—宮崎駿と新海誠篇》，演出《神隱少女》、《龍貓》、《你的名字》、《鈴芽之旅》等經典動畫配樂，為今年動漫祭再掀高潮。
2026文博會8/1登場！開放時間、展區地點
此外，「2026 臺灣文博會」將於明（8/1）日盛大登場！本屆規模創下歷年新高，集結超過 870 家品牌、1200 個攤位，且兩大展區全區門票免費。品牌商展更首度提供「線上預約」機制，讓民眾免受排隊之苦。《NOWNEWS今日新聞》為您整理開放時間、展區地點、預約步驟與交通全攻略。
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誠品R79（台北中山捷運站）打造全台最長、長達300公尺的漫畫「名場景之路」，精選11部人氣台漫，包括《地下街的透明少女》、《課金派戀愛》、《被我推坑的偶像同學》、《不可知論偵探》、《月亮的名字》、《失業殺手互助會》、《Madder＆Teal》及《尋山人》等作品。同時展出21位台漫作家的珍貴簽繪作品，包括金漫獎「年度漫畫獎」得主丁柏晏、日本國際漫畫大賞銀獎得主柯宥希等；活動期間購買《人偶》、《長晴鯨歌》等指定作品，還可獲得誠品獨家特典。
「2026誠品動漫祭」精彩活動、主題書展從北到南不停歇，全球首場《排球少年！！排球援！！》桌遊於誠品R79和高雄大遠百店熱血開賽，集結漫畫中9支隊伍、53位人氣選手。
誠品台南雙層書店打造「現代山海經：寰宇神怪圖鑑」主題書展特選涼颼颼的人鬼、妖異、神祇等人氣漫畫陪你過清涼暑假，不僅將奇幻作品《異動之刻》、融合刑案偵查與靈異元素的《因與聿案簿錄：水漬》漫畫場景搬上櫥窗，《乩身》、《守娘》與《怪島奇譚》3部台漫也震撼變身巨型掛幅，《長晴鯨歌》更同步進駐誠品生活台南1F商場。
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活動期間誠品會員於指定門市購買BL／GL輕小說、漫畫或「銀河BL無限公司」特企商品單筆滿666元，即贈「ID CARD 盲抽貼紙」乙組。
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誠品表示，輕小說、漫畫類書籍已連續4年維持雙位數成長，因此今年持續擴大動漫布局，中友店輕漫專區擴增近2倍、新竹巨城店藏書量增加3成。同時，9月19日也將攜手主持人孫沁岳與高雄市管樂團推出《日本動畫交響音樂會—宮崎駿と新海誠篇》，演出《神隱少女》、《龍貓》、《你的名字》、《鈴芽之旅》等經典動畫配樂，為今年動漫祭再掀高潮。
2026文博會8/1登場！開放時間、展區地點
此外，「2026 臺灣文博會」將於明（8/1）日盛大登場！本屆規模創下歷年新高，集結超過 870 家品牌、1200 個攤位，且兩大展區全區門票免費。品牌商展更首度提供「線上預約」機制，讓民眾免受排隊之苦。《NOWNEWS今日新聞》為您整理開放時間、展區地點、預約步驟與交通全攻略。