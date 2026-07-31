全民瘋股票，因《我是歌手》爆紅的韓國藝人黃致列今（31）日來台宣傳演唱會跟新專輯時，也大讚台積電真的超讚，狂說TSMC第一名，更分享自己的投資經驗，承認股票被套牢，但直喊：「沒有賣出就沒有賠錢！」也因為韓股震盪太大，現在不會天天看盤，只維持定期定額買入，慢慢累積財富。
韓股熔斷 黃致列慘被套牢、想買台積電買不起
韓股近日災情慘重，29日再度暴跌，觸發今年以來第9度熔斷，連台灣股民都在討論，問及黃致列最近還好嗎？他大嘆一口氣的說：「真正的投資，是遠觀未來才是真正投資，股票不能只看眼前的利益！」
黃致列股票被套牢，但不認賠，「大家不能說這是損失，我還沒賣，雖然變負數，但沒賣就沒有賠錢，就像剛剛我說的，我是在投資未來！」而他現在也蓋牌，不會天天打開app看盤，所以遇到股價下跌時也不會出手攤平，「我就是那種怕買了會跌更慘，上漲想買又太貴買不起的類型」。
記者就提到韓星金俊秀熱愛買台積電，黃致列聽到TSMC眼睛立刻發亮，狂比讚喊第一名，「我很想買，但漲太多了，好貴，現在是第一名！」
他也透露八字帶四個金，命理師也都跟黃致列說，維持定期買賣、慢慢累積，才是適合他的理財方式，「他說我很有毅力，代表我擅長長期投資。也說我小時候過得很苦，所以晚年會享福！我聽到就好開心。」雖然事業穩定，但也沒有考慮邁入婚姻，自嘲43歲已沒有資格談理想型，「愛情困難的是，不是我想找就找得到，只能等緣分自然遇到」。
黃致列將於8月22日、8月23日來台在花樣展演空間舉辦演唱會，今天是特地訪台宣傳，除了訪問，明天（8/1）也會在ATT 4 FUN與微風南山中間的徒步區空地舉辦快閃演出，主辦單位表示「演出會很精彩」，歡迎大家假日來看表演。演唱會門票可至KKTIX購買。
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韓股近日災情慘重，29日再度暴跌，觸發今年以來第9度熔斷，連台灣股民都在討論，問及黃致列最近還好嗎？他大嘆一口氣的說：「真正的投資，是遠觀未來才是真正投資，股票不能只看眼前的利益！」
黃致列股票被套牢，但不認賠，「大家不能說這是損失，我還沒賣，雖然變負數，但沒賣就沒有賠錢，就像剛剛我說的，我是在投資未來！」而他現在也蓋牌，不會天天打開app看盤，所以遇到股價下跌時也不會出手攤平，「我就是那種怕買了會跌更慘，上漲想買又太貴買不起的類型」。
記者就提到韓星金俊秀熱愛買台積電，黃致列聽到TSMC眼睛立刻發亮，狂比讚喊第一名，「我很想買，但漲太多了，好貴，現在是第一名！」
他也透露八字帶四個金，命理師也都跟黃致列說，維持定期買賣、慢慢累積，才是適合他的理財方式，「他說我很有毅力，代表我擅長長期投資。也說我小時候過得很苦，所以晚年會享福！我聽到就好開心。」雖然事業穩定，但也沒有考慮邁入婚姻，自嘲43歲已沒有資格談理想型，「愛情困難的是，不是我想找就找得到，只能等緣分自然遇到」。
黃致列將於8月22日、8月23日來台在花樣展演空間舉辦演唱會，今天是特地訪台宣傳，除了訪問，明天（8/1）也會在ATT 4 FUN與微風南山中間的徒步區空地舉辦快閃演出，主辦單位表示「演出會很精彩」，歡迎大家假日來看表演。演唱會門票可至KKTIX購買。