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國家標準CNS、法規沒訂比例 食藥署：每家蘿蔔糕配方也會不同

監察院今（31）日調查報告出爐，針對市售蘿蔔糕，有以玉米澱粉、修飾澱粉及添加物製成，甚至未含蘿蔔一事，報告指出，食藥署不僅未研議訂定蘿蔔含量標示規範，且長期僅以品名與成分標示等「文字核對」方式，至今怠未建立檢驗方式；監察院促請改善。食藥署表示，國際沒有訂定相關檢驗標準。食藥署食品組組長許朝凱說，尊重監察院職權及調查結果，對於監察院所提建議，虛心檢討、持續精進食品管理措施。對於蘿蔔糕產品，110年至112年間，有進行相關稽查，共462件，並沒有發現標示蘿蔔糕卻未使用蘿蔔原料的產品。110年至今年6月30日止，食藥署針對所抽查後市場端及早餐店供應共計1028件次蘿蔔糕產品，但監察院直指，均未因此赴製造廠稽查蘿蔔實際投料情形。除了查核標示是否符合食安法規定，許朝凱提到，也在現場進行查核比對成分內容符合性。許朝凱說，因為國家標準CNS針對蘿蔔糕並沒有相關標準，法規也沒有訂蘿蔔糕含有多少比例蘿蔔，才能命名為蘿蔔糕。他直指「國際間沒有相關蘿蔔糕的一致性規範或標準。」依照目前規定及食安法要求，品名跟成分要如實標示，不得虛偽誇張或易生誤解的情況，否則可依食安法第28條的規定處以4萬到400萬的罰鍰。許朝凱說明，蘿蔔糕製程有一定配方、比例，每家進行的配方或比例多少都會不同，取決於口感及風味，若添加蘿蔔的含量不高，自然而然應該不會有相關市場。許朝凱直指，東方國家在吃蘿蔔糕的都沒有定相關規範，「這完全取決於市場機制」，比例好、做出來口感佳，就會受市場青睞。至於對「限量」使用的修飾澱粉，迄今未建立檢驗方法，許朝凱表示，修飾澱粉的表列食品添加物清單都是與國際接軌。許朝凱說，其實添加物管理較為嚴格，屬於正面表列的添加物，也會設定規格標準，因此按照使用方式、範圍，一般沒有問題。他認為，若是特殊族群，本就應留意從營養標示或成分標示內容評估。