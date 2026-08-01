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▲7-11康橋與愿橋門市限定「預約現烤日本和牛」。（圖／7-11提供）

▲7-11指定門市推出「代客煎牛排」服務，消費者可以在冷藏櫃挑選喜歡的主餐，就可以請店員現烤現吃。（圖／截取自7-11官方影片）

父親節想吃牛排，不用上餐廳也能在超商解決。7-11宣布自8月5日至8月31日推出父親節限定活動，Fresh店型「免費代客烤」新增4款冷凍牛排，其中包含日本A5和牛沙朗、日本A5和牛紐約客等高級肉品，只要提前一天預約，即可到店享用專人現烤，也能選擇外帶，活動期間還加碼贈送現炸薯條一份。不過目前僅康橋、愿橋兩家門市提供該服務。7-11康橋與愿橋門市「Fresh」店型，販售上百種生鮮蔬果、肉品海鮮與多元食材讓消費者選購，並且提供逾30款現點現做餐點，其中在去年推出、最受歡迎的「免費代客烤」現已吸引超過千人體驗，在賣場挑選喜愛商品後即可專人免費現烤，無須加價。慶祝父親節，自8月5日至8月31日新增4款冷凍牛排供消費者選擇，採預約制，最快可預約隔天到店享用或外帶，活動期間再加贈現炸薯條一份。此次推出品項包括日本A5和牛沙朗牛排755元、日本A5和牛紐約客牛排755元、美國巨無霸牛排385元，以及澳洲熟成穀飼翼板牛排155元，讓民眾不用開火，也能在超商品嘗現烤牛排。「7-11 Fresh」為統一超商近年打造的大型複合型店型，以「超市化、餐廳化」為特色，結合生鮮採買與現做餐飲，販售上百種生鮮商品，並提供超過50種現做餐點，從主食、輕食、小點、甜點到咖啡飲品一應俱全。以康橋門市為例，除了提供代客料理服務外，也引進台南晶英酒店牛肉麵、叉燒飯，以及「星饗Bar」、「星饗堡」等星級餐點，用餐區更配置送餐機器人協助送餐，打造不同於傳統便利商店的用餐體驗。