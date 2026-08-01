派偉俊感情風波持續延燒！他上個月30日才在新專輯《BAD IDEA》聽歌會上，大方認愛禾羽，透露2人已穩定交往約3個月，更甜蜜表示特別寫歌送給女友。不過事隔一天，前女友黃琳媛突然現身男方社群平台留言，自爆兩人曾交往且分手鬧得不愉快，怒控交往期間遭受多項不尊重對待，更質疑派偉俊把去年寫給她的歌曲，包裝成送給現任女友的心意，引發外界熱議。對此，杰威爾音樂也火速回應，強調〈去年下的那場雪〉並非寫給任何女友，而真正送給禾羽的是另一首〈穿上你的愛〉，並表示對於不實指控將保留法律追訴權。《NOWNEWS今日新聞》也整理派偉俊前後兩任女友背景，黃琳媛是選秀出身、演過《想見你》、《華燈初上》的演員歌手，禾羽舊名是大家熟悉的張雅涵，從樂天Rakuten Girls跳槽Fubon Angels成為富邦啦啦隊女孩。
黃琳媛是誰？啦啦隊出身 演過《想見你》、《華燈初上》
30歲的黃琳媛擁有甜美外型，演藝資歷相當豐富，2016年加入統一獅啦啦隊Uni Girls Junior踏入演藝圈，2018年參加《超級新人王+》主持組奪下週冠軍，之後跨足戲劇、綜藝及女團選秀。她曾在夯劇《想見你》中飾演丁郁馨，也參演《華燈初上》，並在女團實境選秀《菱格世代Dancing Diamond 52》擔任雪鑽石隊隊長，累積不少粉絲支持。
不過，她昨日突然在派偉俊社群平台公開留言，坦言兩人分手並非和平收場，更控訴對方交往期間對金錢斤斤計較、嫌棄她的朋友、出國時不願牽手，甚至自己在電車追著對方跌倒受傷，對方都沒有發現。她也表示，最無法接受的是派偉俊前一天才公開表示專輯裡有一首歌是寫給現任女友，隔天卻發布去年寫給自己的作品，導致粉絲誤會，直言：「可以不要借花獻佛，再把我當題材了嗎？」
黃琳媛IG
禾羽是誰？前Rakuten Girls副隊長 改名重新出發
派偉俊現任女友禾羽，其實就是許多球迷熟悉的張雅涵。她19歲開始擔任外拍模特兒，陸續推出多本寫真集，也曾演出《戲說台灣》飾演「蘭花精」，之後跨足歌壇，推出翻唱單曲《大田後生仔》，逐步累積知名度。
2022年，張雅涵加入Rakuten Girls，從練習生一路成為正式成員，2024年更升任副隊長，還曾與籃籃、林襄、Yuri、苡萱、孟潔一起受邀赴美參加MLB大都會台灣日活動，人氣持續攀升。直到2025年初，她宣布離開樂天，同年元旦正式改名為「禾羽」，表示新名字承載自己的成長與夢想，希望帶著全新的身分迎接未來；同年2月加入Fubon Angels，持續活躍於啦啦隊與演藝圈。
派偉俊日前認愛時，也毫不避諱分享與禾羽交往近況，透露2人已交往約3個月，自己還特地創作歌曲送給對方，原本外界一片祝福，沒想到前女友黃琳媛突然發文爆料，讓這段戀情意外捲入爭議，也讓兩位高顏值女星背景再次受到關注。
禾羽IG
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30歲的黃琳媛擁有甜美外型，演藝資歷相當豐富，2016年加入統一獅啦啦隊Uni Girls Junior踏入演藝圈，2018年參加《超級新人王+》主持組奪下週冠軍，之後跨足戲劇、綜藝及女團選秀。她曾在夯劇《想見你》中飾演丁郁馨，也參演《華燈初上》，並在女團實境選秀《菱格世代Dancing Diamond 52》擔任雪鑽石隊隊長，累積不少粉絲支持。
不過，她昨日突然在派偉俊社群平台公開留言，坦言兩人分手並非和平收場，更控訴對方交往期間對金錢斤斤計較、嫌棄她的朋友、出國時不願牽手，甚至自己在電車追著對方跌倒受傷，對方都沒有發現。她也表示，最無法接受的是派偉俊前一天才公開表示專輯裡有一首歌是寫給現任女友，隔天卻發布去年寫給自己的作品，導致粉絲誤會，直言：「可以不要借花獻佛，再把我當題材了嗎？」
黃琳媛IG
禾羽是誰？前Rakuten Girls副隊長 改名重新出發
派偉俊現任女友禾羽，其實就是許多球迷熟悉的張雅涵。她19歲開始擔任外拍模特兒，陸續推出多本寫真集，也曾演出《戲說台灣》飾演「蘭花精」，之後跨足歌壇，推出翻唱單曲《大田後生仔》，逐步累積知名度。
2022年，張雅涵加入Rakuten Girls，從練習生一路成為正式成員，2024年更升任副隊長，還曾與籃籃、林襄、Yuri、苡萱、孟潔一起受邀赴美參加MLB大都會台灣日活動，人氣持續攀升。直到2025年初，她宣布離開樂天，同年元旦正式改名為「禾羽」，表示新名字承載自己的成長與夢想，希望帶著全新的身分迎接未來；同年2月加入Fubon Angels，持續活躍於啦啦隊與演藝圈。
派偉俊日前認愛時，也毫不避諱分享與禾羽交往近況，透露2人已交往約3個月，自己還特地創作歌曲送給對方，原本外界一片祝福，沒想到前女友黃琳媛突然發文爆料，讓這段戀情意外捲入爭議，也讓兩位高顏值女星背景再次受到關注。
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