我是廣告 請繼續往下閱讀

▲8批致癌油全來自源春製油廠，因原料苦茶籽來源尚無明確佐證資料，食藥署表示為進一步釐清，已報請檢察機關協助偵查。（圖／食藥署提供）

致癌油風暴燒到苦茶油！近日北市衛生局、新北衛生局接連接獲業者通報苦茶油檢出苯駢芘超標，聯合食藥署追查，發現多家業者所購買的油品來源皆是「嘉義縣源春製油廠」。食藥署今（1）日表示，經查源春製油廠，因原料苦茶籽來源尚無明確佐證資料，為進一步釐清，已報請檢察機關協助偵查。食藥署及北市衛生局29日接獲永豐餘生技股份有限公司通報，「在地金花小菓苦茶油(有效日期2028/5/25)」檢出苯駢芘 2.9 μg/kg不符規定（限量：2.0 μg/kg）。」食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，進一步查核，永豐餘生技公司是向「威加國際股份有限公司」下單，而威加公司委託位於嘉義縣的源春製油廠，加工製造桶裝苦茶油；接著，再送交給「亞世家企業股份有限公司」分裝、貼標為瓶裝成品。也就是說，由威加公司委託源春製油廠製造的油品，送至位於雲林的亞世家公司進行分裝成永豐餘公司的「在地金花小菓苦茶油250 ml」、威加公司的「高仰三苦茶油250ml」」及庭茂公司的「庭茂苦茶油250ml」總計3項產品，總計6批，有效日期分別為2028/1/2、2028/2/22、2028/3/17、2028/5/25、2028/6/15、2028/6/22。另外，新北衛生局31日接獲的是國際機能食品股份有限公司自主通報其販售「台灣苦茶油(EXP:2027/12/25，規格：500毫升)」苯駢芘超標，源頭同樣來自嘉義縣的源春製油廠。劉芳銘說，追溯到源頭，都是來自嘉義縣的源春製油廠，目前食藥署與嘉義縣衛生局前往查核，源春已被要求停工，待釐清苯駢芘超標原因並完成製程改善。劉芳銘提到，源春製油廠除了受託代工外，也有自製苦茶油，廠內庫存為自製油品共計150公斤。嘉義縣衛生局已責付就地保管並停止販賣，另抽驗1件苦茶油送驗，食藥署已攜回檢驗。不過，劉芳銘指出，因原料苦茶籽來源尚無明確佐證資料，為進一步釐清，食藥署已報請檢察機關協助偵查。食藥署說明，今年將持續辦理食用油脂稽查專案，並因應近日事件擴大辦理，下半年將啟動國內製造油品（含苦茶油）專案輔導計畫，委請國內專業機關或團體進廠輔導，並同步規劃115年度食用油脂製造業稽查專案。