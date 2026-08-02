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▲《蜘蛛人：重生日》美國上映首日就出現盜版在X上外流。（圖／翻攝自威秀影城）

▲周慧敏在溫州開唱表現不佳，竟被調侃不如打手語，不要唱歌了。（圖／翻攝自周慧敏微博）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（2）日的娛樂新聞搶先看，韓籍啦啦隊女神李多慧公開自己在台灣買車的好消息，並說明車牌9982的含意。漫威電影《蜘蛛人：重生日》才上映短短3天，昨日就出現盜版在X上外流，短短9小時竟吸引590萬人觀看。不老女神周慧敏日前在中國溫州開唱，頻頻走音、喘氣狀態不佳，竟挨酸「不如打手語」。李多慧昨晚在YouTube上傳新影片，分享自己終於在台灣買車的好消息。只見李多慧選擇的車款是Suzuki Jimny的米白色，要價85萬元，車牌號碼則是「CEC-9982」。李多慧直言這是自己特地挑的，99象徵她出生的年份1999年、82則是李多慧跳啦啦隊的背號，是韓國的電話號碼開頭，代表她不忘本。《蜘蛛人：重生日》是漫威的年度強檔巨作，7月29日先在台灣、中國上映後，31日才在全美播出，沒想到美國首映當天就出現高清盜版在社群平台X上瘋傳。索尼公司發現後，已經火速要求X刪除該內容並封鎖發文帳戶，但這盜版還是外洩了9小時左右，共吸引590多萬次瀏覽，更有1萬多人轉傳影片，讓片商超級無奈。58歲香港「玉女掌門人」周慧敏日前出席溫州群星演唱會，雖身穿斜肩短裙凍齡亮相，美貌與身材依舊，但現場演唱狀況百出。演出中她頻頻走音、忘詞，且氣息嚴重不足，遭網友狠酸是「災難級演出」，甚至嘲諷「不如打手語」。對此，周慧敏並未正面回應負評，僅發文感謝觀眾熱情支持，並透露將繼續前往江門舉辦巡演，心情似乎未受影響。