IKEA與《Pikmin Bloom》聯名活動於8月1日開跑，週末兩天吸引不少玩家湧入全台8間分店，本次活動可以在遊戲內獲得工具飾品金色花苗與分店限定明信片，賣場內也藏有實體皮克敏，只要找到指定數量的皮皮身影，就能兌換限量小卡。
尋寶找到第7隻皮皮 結果是路人放的
說到在IKEA尋寶，很多人直覺要翻箱倒櫃，但其實6隻皮克敏都藏在很明顯的位置，幾乎不用特別找就能發現。甚至有玩家在Threads上分享，自己到IKEA桃園店尋寶時，一共找到7隻皮克敏，還疑惑為何一直找不到紫皮，便詢問店員總共藏了幾隻。
店員表示店內其實只有6隻後，原PO才驚覺其中一隻黃皮，是其他玩家放上去魚目混珠的，故事讓人哭笑不得，值得注意的是，IKEA店內尋寶活動，全台雖然共有8間合作分店，但每間店內只藏6隻皮克敏，而且找到其中3隻、拍下完整身影，就能完成兌換條件。各位玩家們千萬不要不小心就打開其他玩家設下的支線任務！
🟡 全台8間合作分店
📍新莊店
📍新店店
📍內湖店
📍台北城市店
📍桃園店
📍台中店
📍高雄店
📍嘉義城市店
🟡 IKEA、皮克敏活動玩法
📌到指定地點開啟《Pikmin Bloom》，滑動特殊地點，可獲得工具飾品金色花苗與分店限定明信片。
📌每7天可在各特殊地點領取一次，7天內無法重複。
📌完成地點挑戰後，可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。
🟡 店內尋寶怎麼玩
📌持數位宜家卡，在入口領取活動號碼牌。
📌店內共有6隻皮克敏，找到其中3隻並拍照。
📌到客服櫃台出示號碼牌、照片、數位宜家卡及《Pikmin Bloom》App畫面。
📌完成後可兌換限量「皮克敏感謝小卡」。
🟡 IKEA、皮克敏4 週末限定活動
📌8月每週六、日舉辦《皮克敏4》試玩。
📌先向任天堂工作人員領取整理券。
📌完成試玩可獲得限量皮克敏造型紙帽。
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說到在IKEA尋寶，很多人直覺要翻箱倒櫃，但其實6隻皮克敏都藏在很明顯的位置，幾乎不用特別找就能發現。甚至有玩家在Threads上分享，自己到IKEA桃園店尋寶時，一共找到7隻皮克敏，還疑惑為何一直找不到紫皮，便詢問店員總共藏了幾隻。
店員表示店內其實只有6隻後，原PO才驚覺其中一隻黃皮，是其他玩家放上去魚目混珠的，故事讓人哭笑不得，值得注意的是，IKEA店內尋寶活動，全台雖然共有8間合作分店，但每間店內只藏6隻皮克敏，而且找到其中3隻、拍下完整身影，就能完成兌換條件。各位玩家們千萬不要不小心就打開其他玩家設下的支線任務！
🟡 全台8間合作分店
📍新莊店
📍新店店
📍內湖店
📍台北城市店
📍桃園店
📍台中店
📍高雄店
📍嘉義城市店
🟡 IKEA、皮克敏活動玩法
📌到指定地點開啟《Pikmin Bloom》，滑動特殊地點，可獲得工具飾品金色花苗與分店限定明信片。
📌每7天可在各特殊地點領取一次，7天內無法重複。
📌完成地點挑戰後，可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。
📌持數位宜家卡，在入口領取活動號碼牌。
📌店內共有6隻皮克敏，找到其中3隻並拍照。
📌到客服櫃台出示號碼牌、照片、數位宜家卡及《Pikmin Bloom》App畫面。
📌完成後可兌換限量「皮克敏感謝小卡」。
🟡 IKEA、皮克敏4 週末限定活動
📌8月每週六、日舉辦《皮克敏4》試玩。
📌先向任天堂工作人員領取整理券。
📌完成試玩可獲得限量皮克敏造型紙帽。