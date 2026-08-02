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▲SJ當年成員有13人，所以通告費都要除以13。（圖／YouTube@에겐남 스윙스）

韓國天團SUPER JUNIOR成員金希澈近日坦言，比起偶像活動時期，自己反而是固定出演JTBC綜藝《認識的哥哥》後，收入才真正大幅提升，因為當年SJ有13名成員，收入必須平分，甚至有時上節目還會倒貼，跑100個通告只賺100萬韓元（約新台幣2.2萬元），因此真正開始賺錢是在《認識的哥哥》播出之後，「因為是我一個人賺、一個人領」。金希澈1日出演YouTube頻道《에겐남 스윙스》時，被問到「SUPER JUNIOR有13個人，收入是不是也要13等分？」他坦言：「以前上節目，甚至有過反而賠錢的時候，不過生活還過得去，至於公司當時為什麼是那樣的制度，我也不太清楚。」他還表示：「比起SUPER JUNIOR活動時期，我出演JTBC《認識的哥哥》後賺得更多。以前13個人一起分收入，現在則是自己領通告費，差別真的很大。」對此，饒舌歌手Swings（文智勳）則表示：「哥應該是太謙虛了吧？畢竟你們可是辦過亞洲巡演的團體，實際收入應該還是高很多。」金希澈過去也曾在另一個YouTube節目談過這件事，當時他坦言：「老實說，我20幾歲幾乎沒賺到什麼錢。音樂節目基本上都是賠錢，我們成員那麼多，就算跑100個綜藝，大概也只拿100萬韓元（約新台幣2.2萬元），這不是SM沒有結算，而是當時整個電視圈的制度就是這樣。」他當時也強調，真正開始穩定賺錢，就是從2015年成為《認識的哥哥》固定班底之後。金希澈2005年以SUPER JUNIOR成員出道，等到團體活動穩定，他陸續開始主持綜藝節目，包含《認識的哥哥》、《我家的熊孩子》、《美味的廣場》等，成為韓國代表性的主持人之一，不過隨著SJ演出大增，，位置由金信英代打主持。