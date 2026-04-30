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▲金信英（如圖）確定加入《認識的哥哥》主持群，她也是節目開播10多年來，第一位加入的女成員。（圖／翻攝namu.wiki）

SJ希澈暫離《認識的哥哥》 金信英代打主持

▲韓國藝人幾乎都上過《認識的哥哥》，圖為BLACKPINK。（圖／翻攝JTBC）

韓國長壽綜藝《認識的哥哥》自2015年開播以來橫跨11年，陪伴無數K-POP粉絲與戲劇觀眾，節目以「哥哥學校」設定與固定班底姜鎬童、李尚敏、徐章勳、金永哲、李壽根、Super Junior（SJ）成員金希澈、閔庚勳的即興互動打出高辨識度，幾乎成為韓星宣傳必上清單，如今出現重大人事變動，節目官方今（30）日證實希澈因健康因素將暫時休息，確定由喜劇演員金信英加入擔任固定成員，並特別強調「希澈不是退出」，避免外界誤解。《認識的哥哥》製作單位發出官方聲明，表示「已選定金信英為新的固定成員」，同時補充金希澈只是因身體狀況需要時間調整，會暫時離開節目，但並非下車，整體班底架構不變。這次變動也是節目開播10多年來，首次加入女性固定成員，對一向以全男性陣容為主的《認識的哥哥》來說，有望擦出不一樣的火花，製作團隊也表示，「很期待金信英以她獨特的機智與幽默，為節目注入全新活力」。外界原以為希澈是退出節目，但製作單位否認，表示希澈主要是為了調整身體狀態、消化既有行程才暫時退場，等恢復後仍會回歸節目，金信英只是短暫補上空缺，而不是永久換人。金信英2003年出道，在韓國綜藝圈資歷深厚，從《我們結婚了》、《青春不敗》、《Happy Together》到《一周偶像》、《不朽的名曲》，幾乎各種類型節目都能看到她的身影，特色就是反應快、講話直，還很會抓現場節奏，常常一開口就把場面帶起來，對有在追韓綜的觀眾來說一定不陌生。