高麗菜怎麼炒才會脆、不出水又甘甜？不少人在家炒高麗菜，常遇到出水、口感濕軟、甜味不足等問題，但餐廳卻總能炒得爽脆又鮮甜。其實從農糧署的挑選技巧、日本蔬菜專家的鎖水方法，到阿基師、國宴主廚溫國智、名廚吳秉承等人的料理秘訣，都藏著讓高麗菜升級成餐廳等級的關鍵。《NOWNEWS今日新聞》整理高麗菜挑選、切法、炒法及調味重點，教你在家也能炒出爽脆甘甜的高麗菜。
高麗菜怎麼挑？農糧署：愈輕、愈蓬鬆口感愈脆甜
想炒出餐廳等級的高麗菜，第一步就是挑對食材，農糧署建議，可掌握「外表翠綠、底部白，較輕膨鬆更脆口」口訣，挑選葉片完整、有光澤、沒有黃化或水傷的高麗菜。此外，拿起來感覺較輕、結構較蓬鬆，通常代表水分充足，炒起來也會更加爽脆甘甜。
至於備料方式，國宴主廚溫國智、日本餐廳主廚長尾翔大都建議，高麗菜最好用手撕，比刀切更能保留纖維、減少水分流失，也讓調味更容易附著；較厚的菜梗則可對半切開，讓葉片與菜梗受熱更均勻。
高麗菜別直接下鍋！阿基師、日本達人公開3招鎖水防出水
不少人在家炒高麗菜最大困擾就是容易出水、口感變軟。多位名廚及日本蔬菜專家「青髪のテツ 」分享，下鍋前多一個步驟，就能讓高麗菜脆甜度大幅提升。
阿基師、吳秉承都曾在節目中分享，可先加入少量鹽巴輕輕抓醃「殺青」，利用滲透壓逼出多餘水分，炒後口感更爽脆、甜味也更明顯。不過因前面已加鹽，起鍋調味時要適度減量，以免過鹹。
擁有14年蔬果銷售經驗的日本達人青髪のテツ則提出「微波預熱法」，建議先將高麗菜拌少許食用油或香油，再放進微波爐加熱1至2分鐘，油脂會在葉片形成保護層，減少受熱後流失水分，也能維持翠綠色澤。
熱鍋冷油、高溫快炒！農糧署提醒：別一直加水
真正下鍋時，農糧署提醒，高麗菜好吃的關鍵就是「高溫快炒」，建議先將鍋子充分燒熱，再倒入冷油爆香蒜末，可避免蒜頭焦苦；不少料理達人也建議，不必一直加水或蓋鍋悶煮，才能維持爽脆口感。
農糧署分享的炒法則是在高麗菜下鍋後，沿著鍋邊加入少量清水，利用蒸氣快速加熱，再把高麗菜往鍋邊推、翻炒回中央，重複數次即可起鍋。
最後別忘了蒜酥！香氣升級關鍵就在這一步
溫國智則建議採用「水油炒法」，爆香後先加入少量水煮滾，再放入高麗菜大火翻炒，最後蓋鍋約1分30秒即可完成，不僅保留蔬菜甜味，也能炒出接近餐廳等級的爽脆口感。
除了火候與前置處理，名廚也指出，炸至金黃酥脆的蒜酥是提升高麗菜香氣的重要關鍵，能讓整體層次更接近熱炒店或鼎泰豐的風味。若前面已使用鹽巴殺青或油鹽預拌，最後調味時記得減少鹽量，才能避免過鹹，完整帶出高麗菜本身的鮮甜。
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想炒出餐廳等級的高麗菜，第一步就是挑對食材，農糧署建議，可掌握「外表翠綠、底部白，較輕膨鬆更脆口」口訣，挑選葉片完整、有光澤、沒有黃化或水傷的高麗菜。此外，拿起來感覺較輕、結構較蓬鬆，通常代表水分充足，炒起來也會更加爽脆甘甜。
高麗菜別直接下鍋！阿基師、日本達人公開3招鎖水防出水
不少人在家炒高麗菜最大困擾就是容易出水、口感變軟。多位名廚及日本蔬菜專家「青髪のテツ 」分享，下鍋前多一個步驟，就能讓高麗菜脆甜度大幅提升。
阿基師、吳秉承都曾在節目中分享，可先加入少量鹽巴輕輕抓醃「殺青」，利用滲透壓逼出多餘水分，炒後口感更爽脆、甜味也更明顯。不過因前面已加鹽，起鍋調味時要適度減量，以免過鹹。
擁有14年蔬果銷售經驗的日本達人青髪のテツ則提出「微波預熱法」，建議先將高麗菜拌少許食用油或香油，再放進微波爐加熱1至2分鐘，油脂會在葉片形成保護層，減少受熱後流失水分，也能維持翠綠色澤。
真正下鍋時，農糧署提醒，高麗菜好吃的關鍵就是「高溫快炒」，建議先將鍋子充分燒熱，再倒入冷油爆香蒜末，可避免蒜頭焦苦；不少料理達人也建議，不必一直加水或蓋鍋悶煮，才能維持爽脆口感。
農糧署分享的炒法則是在高麗菜下鍋後，沿著鍋邊加入少量清水，利用蒸氣快速加熱，再把高麗菜往鍋邊推、翻炒回中央，重複數次即可起鍋。
最後別忘了蒜酥！香氣升級關鍵就在這一步
溫國智則建議採用「水油炒法」，爆香後先加入少量水煮滾，再放入高麗菜大火翻炒，最後蓋鍋約1分30秒即可完成，不僅保留蔬菜甜味，也能炒出接近餐廳等級的爽脆口感。
除了火候與前置處理，名廚也指出，炸至金黃酥脆的蒜酥是提升高麗菜香氣的重要關鍵，能讓整體層次更接近熱炒店或鼎泰豐的風味。若前面已使用鹽巴殺青或油鹽預拌，最後調味時記得減少鹽量，才能避免過鹹，完整帶出高麗菜本身的鮮甜。