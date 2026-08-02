《數碼寶貝》經典IP再進化，除了宣布全新動畫製作之外，童年最佳搭檔即將來到伊索米亞！奇幻冒險RPG《AFK：旅程》與動畫《數碼寶貝大冒險》展開聯動，活動預定於8月18日正式登場，首張聯動主視覺中，八神太一、石田大和帶著亞古獸、加布獸現身，後方還能看見戰鬥暴龍獸與鋼鐵加魯魯獸，熟悉陣容讓不少粉絲開始期待這場跨越世界的冒險。
太一、大和來到伊索米亞 兩大究極體同步現身
《數碼寶貝大冒險》於1999年首播，故事描述八神太一、石田大和等被選召的孩子意外進入數位世界，並與各自的數碼寶貝搭檔並肩作戰。亞古獸、加布獸以及兩者進化後的戰鬥暴龍獸、鋼鐵加魯魯獸，陪伴許多觀眾度過童年，如今將在《AFK：旅程》中再次集結，也讓粉絲期待經典搭檔會擦出哪些全新火花。
官方以「超越世界，冒險再次展開」為宣傳標語，預告太一、大和將帶著亞古獸、加布獸來到《AFK：旅程》的伊索米亞世界，主視覺後方還能看到兩大究極體「戰鬥暴龍獸」與「鋼鐵加魯魯獸」。至於遊戲是否會呈現進化過程，或有奧米加獸等更多角色登場，仍有待官方揭曉。
8月18日聯動開跑 活動內容尚待公開
《AFK：旅程》是一款以魔法世界伊索米亞為舞台的奇幻冒險RPG，玩家將帶領不同英雄組成隊伍，在開放式地圖中探索、解謎及戰鬥。本次與《數碼寶貝大冒險》合作，也將讓原本生活在數位世界的太一等人，踏入全新的異世界展開旅程。
活動將於8月18日開始，官方目前尚未揭露角色取得方式、活動劇情、限定獎勵及完整登場名單。從宣傳圖的角色配置來看，太一、大和、亞古獸與加布獸將是本次合作焦點，更多玩法與情報預計會在活動上線前陸續公開。
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《數碼寶貝大冒險》於1999年首播，故事描述八神太一、石田大和等被選召的孩子意外進入數位世界，並與各自的數碼寶貝搭檔並肩作戰。亞古獸、加布獸以及兩者進化後的戰鬥暴龍獸、鋼鐵加魯魯獸，陪伴許多觀眾度過童年，如今將在《AFK：旅程》中再次集結，也讓粉絲期待經典搭檔會擦出哪些全新火花。
官方以「超越世界，冒險再次展開」為宣傳標語，預告太一、大和將帶著亞古獸、加布獸來到《AFK：旅程》的伊索米亞世界，主視覺後方還能看到兩大究極體「戰鬥暴龍獸」與「鋼鐵加魯魯獸」。至於遊戲是否會呈現進化過程，或有奧米加獸等更多角色登場，仍有待官方揭曉。
《AFK：旅程》是一款以魔法世界伊索米亞為舞台的奇幻冒險RPG，玩家將帶領不同英雄組成隊伍，在開放式地圖中探索、解謎及戰鬥。本次與《數碼寶貝大冒險》合作，也將讓原本生活在數位世界的太一等人，踏入全新的異世界展開旅程。
活動將於8月18日開始，官方目前尚未揭露角色取得方式、活動劇情、限定獎勵及完整登場名單。從宣傳圖的角色配置來看，太一、大和、亞古獸與加布獸將是本次合作焦點，更多玩法與情報預計會在活動上線前陸續公開。