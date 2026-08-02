近日網友翻出曾沛慈3年前客座節目《嗨！營業中》第2季的影片，她在玩遊戲時不停被班底姚元浩拿塑膠球丟頭和身體，連工作人員阻止也不聽勸，疑似不自知節目效果做過頭，此舉遭致輿論撻伐，大批網友湧入他的IG洗版質問：「聽不懂人話是不是？」
拿塑膠球狂K曾沛慈 姚元浩IG遭洗版出征
曾沛慈當時在節目中玩抽籤聯想歌曲的遊戲，姚元浩似乎想干擾她答題，坐在球池旁邊不斷拿塑膠球砸向女方，即便場外工作人員出聲提醒「不能一直丟啦」，姚元浩也不收手，主持搭檔莎莎制止也沒用，姚元浩一直丟到曾沛慈下場才停手。
該節目片段引爆網友怒火，紛紛到姚元浩的最新生日貼文留言，「有必要那麼用力丟球嗎？暗示你不要丟了你還一直丟，是什麼問題」、「這麼用力丟球，怎麼不丟你自己」、「為什麼要一直丟球」、「拿球丟女孩子，還不止曾沛慈，連郭靜你也丟，人家已喊停，你朝人家的臉丢」、「當投手了」、「看到你用力丟球覺得害怕極了！」至截稿前姚元浩和曾沛慈都沒有對此事作出回應。
不只丟球爭議 姚元浩還和陳鴻吵架被罵翻
除了丟球爭議，姚元浩在日前播出的《嗨！營業中》第7季中，因為發現來賓陳鴻在製作魚料理時鹽巴用量過多，當場出聲制止並打槍其做法，雙方因此爆發激烈口角，現場氣氛一度相當緊繃，此事件也讓網友對姚元浩相當感冒，怒轟：「你那麼厲害，你就自己作，還一直慫恿其他人攻擊老藝人」、「姚元浩你沒煮過請安靜」、「好好說話很重要，莎莎情商就很棒...」
姚元浩 how IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
曾沛慈當時在節目中玩抽籤聯想歌曲的遊戲，姚元浩似乎想干擾她答題，坐在球池旁邊不斷拿塑膠球砸向女方，即便場外工作人員出聲提醒「不能一直丟啦」，姚元浩也不收手，主持搭檔莎莎制止也沒用，姚元浩一直丟到曾沛慈下場才停手。
該節目片段引爆網友怒火，紛紛到姚元浩的最新生日貼文留言，「有必要那麼用力丟球嗎？暗示你不要丟了你還一直丟，是什麼問題」、「這麼用力丟球，怎麼不丟你自己」、「為什麼要一直丟球」、「拿球丟女孩子，還不止曾沛慈，連郭靜你也丟，人家已喊停，你朝人家的臉丢」、「當投手了」、「看到你用力丟球覺得害怕極了！」至截稿前姚元浩和曾沛慈都沒有對此事作出回應。
除了丟球爭議，姚元浩在日前播出的《嗨！營業中》第7季中，因為發現來賓陳鴻在製作魚料理時鹽巴用量過多，當場出聲制止並打槍其做法，雙方因此爆發激烈口角，現場氣氛一度相當緊繃，此事件也讓網友對姚元浩相當感冒，怒轟：「你那麼厲害，你就自己作，還一直慫恿其他人攻擊老藝人」、「姚元浩你沒煮過請安靜」、「好好說話很重要，莎莎情商就很棒...」
姚元浩 how IG