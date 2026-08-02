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▲川口春奈、板倉滉宣布結婚。（圖／IG@haruna_kawaguchi_official)

▲板倉滉效力於荷蘭阿賈克斯，才剛結束世界盃比賽。（圖／板倉滉@kougogo1270)

日本女星川口春奈今（2）日在IG宣布喜訊，已與29歲效力荷蘭阿賈克斯的日本國腳板倉滉結婚，也透露已懷上第一胎，「希望孩子能平安健康的來到這個世界，在期待新生命誕生的同時，我們也會珍惜每一天、平靜地生活。未來將互相扶持，一起建立一個充滿笑容、幸福洋溢的家庭。」先上車後補票的訊息震撼全網。川口春奈與板倉滉共同發表聲明寫道：「致一直支持我們的各位，這次我們想向大家報告，我們板倉滉與川口春奈已經結婚了。另外，我們也迎來了屬於兩人的寶寶。」兩人接著表示，希望孩子能平安健康來到這個世界，在期待新生命誕生的同時，他們也會珍惜每一天、平靜生活，「未來將互相扶持，一起建立一個充滿笑容、幸福洋溢的家庭，也請大家今後繼續多多指教」。其實，日本《體育日本》曾在7月19日就率先報導2人即將結婚的消息，他們交往約1年，因板倉滉效力荷蘭足球隊阿賈克斯、川口春奈則留在日本演藝圈發展，距離超過9000公里，所以都是談遠距離戀愛，主要都是透過社群軟體聯繫感情，川口春奈也會利用工作空檔飛往荷蘭約會，直到板倉滉踢完世界盃後，雙方才正式決定步入婚姻、安排結婚時間。31歲的川口春奈出身長崎縣，2007年以時尚雜誌《nicola》模特兒身分出道，2020年接演大河劇《麒麟來了》濃姬一角爆紅，，被封為「令和廣告女王」。29歲的板倉滉則出身橫濱的足球員，曾效力川崎前鋒、曼城、門興格拉德巴赫，2025年轉會加盟阿賈克斯，也是日本國家隊主力後衛，至今已代表日本出賽42場、攻進2球。致一直支持我們的各位：這次，我們想向大家報告，我們板倉滉與川口春奈已經結婚了。另外，我們也迎來了屬於兩人的寶寶。希望孩子能平安健康地來到這個世界，在期待新生命誕生的同時，我們也會珍惜每一天、平靜地生活。未來將互相扶持，一起建立一個充滿笑容、幸福洋溢的家庭。今後也請大家繼續多多指教。2026年8月2日板倉滉 川口春奈