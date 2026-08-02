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▲眼看陳鴻不聽勸，姚元浩請庹宗康跟對方勸說，但網友看不慣姚元浩對陳鴻的態度。（圖／台視YouTube）

▲陳鴻（左）後來一個人走到外頭休息，余祥銓上前關心他的心情。（圖／台視YouTube）

姚元浩多年前在節目《嗨！營業中2》玩遊戲時，不聽旁人勸阻不斷拿塑膠球砸曾沛慈，執意干擾她答題，引起許多觀眾不悅，沒想到，日前播出的第七季內容中，姚元浩因為煎魚鹹度的問題和陳鴻意見相左，兩人發生爭執，網友認為姚元浩語氣咄咄逼人，還叫其他藝人來勸說陳鴻，質疑「根本是霸凌現場」。節目中，陳鴻煎魚時將已經醃過的魚再加入鹽巴，姚元浩一看到立刻大喊「鴻哥！不要再加鹽巴了啦」，陳鴻解釋是要避免魚肉沾鍋，堅持要再加鹽，讓姚元浩快要崩潰，「不是啦！你這樣魚會煎得不漂亮、很醜耶！黏黏稠稠的」、「味道是一定可以，可是賣相很差！」姚元浩和陳鴻在廚房大聲小聲，讓外頭的莎莎、庹宗康直呼「我們不要進去」，害怕掃倒颱風尾，眼看陳鴻不聽勸，姚元浩便請余祥銓、庹宗康勸勸陳鴻，一群人不停對著陳鴻煎的魚品頭論足，讓網友越看越不忍心，陳鴻最後甚至獨自走到外面喝飲料，讓大夥以為他情緒低落而掉淚，不過本人後來澄清並沒有。雖然陳鴻煎的魚的確有些焦黑，但多數網友認為姚元浩對前輩的態度不應如此強勢，怒批：「說實在的，姚你那麼厲害，你就自己做，還一直慫恿其他人攻擊老藝人」、「姚真的不行，講話很吵，每家公司就是有這種人，自己都沒錯，專門抓大家的小辮子」、「有很焦嗎？看起來是ok的呀！行不行阿鴻會不知道嗎」、「節目把他換掉吧！聽他講話真的很不舒服」、「火大也不需要這樣子，根本霸凌現場！」但也有人覺得是節目效果而已，無須太大驚小怪。