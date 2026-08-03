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台糖遭爆早在今年5月就驗出中聯一批原料油苯駢芘超標7倍，卻未向主管機關通報，引發外界質疑；衛福部長石崇良昨（2）日解釋，台糖是依內部允收標準退回「原料油」，與《食安法》規範須通報的「食用油品」不同，兩者為不同事件。對此，作家「漂浪島嶼」痛批，食安修法無用，毒油再發生，台糖還是不用通報。漂浪島嶼指出，台糖、政府以及網軍側翼，鋪天蓋地狂洗台糖和南僑不同，台糖驗到是原料，甚至是粗油半成品原料，並未進場製造，在法律上不是義務通報人。其實《食安法》第7條：「食品業者應將其產品之原材料、半成品或成品，⋯⋯（中略），食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。」漂浪島嶼表示，其中產品定義，包含了原料、半成品與成品，實際包含製程前後，還有危害衛生安全「之虞」，就是察覺有食安風險，也該主動通報。不該是切割成原料與成品，未進製程的原料，就不在義務通報之列，甚至發現有風險疑慮，不干己事也不通報。「更重要是，台糖無義務通報，政府說通報不要無限上綱，這樣的切割，讓行政院修訂的《食安法》，重罰3000萬，未來還是罰不到無義務通報的台糖。」漂浪島嶼強調，因為依照如此切割大法，修法之後，就算毒油案重複再發生，台糖還是無義務通報，沒有隱匿通報問題，人民還是需等政府查獲，或是有義務通報人現身，才會知道吃進毒油多久。