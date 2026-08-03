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致癌油風暴持續延燒，台糖遭質疑今年5月已驗出「原料油」含致癌物苯駢芘超標，處理方式卻僅是退回中聯油脂，未向主管機關通報，引發外界關注。台中市長盧秀燕日前批評，台糖是國營事業，董事長又被外界稱為「賴友友」，多次質疑中央「有內鬼、有門神」。對此，民進黨新聞部副主任黃子一今（3）日提出3點反駁，並酸嗆盧秀燕還要裝死、找替死鬼到什麼時候？黃子一痛批，國民黨已經到公然造謠也臉不紅氣不喘的荒唐程度了，首先，台糖是5月11日赴「台中中聯」廠區採樣送驗，​該批油品從頭到尾都在台中市中聯油脂的廠區內，並未移動到其他縣市，若有問題也應由中聯油脂通報台中市府。其次，黃子一指出，台糖採購的品項為粗膠原油，為「製造原料」，而非食用油脂或食用油產品。​因「粗膠原油」可製造人類食用油品、動物飼料油及其他產品，所以非此次油品事件中《食安法》所要求的「通報標的」。​台糖以更高的「食用油標準」檢驗製造原料，是台糖開標採購及合約的要求，非《食安法》所要求。​「也就是說，台糖沒有通報義務啊！」黃子一強調，台糖發現這批油「超過食用油標準」，但還是可以拿去做飼料油或其他使用啊，有什麼好通報的？​最後，他更怒轟，油品這題真的太荒唐，盧秀燕還要裝死、找替死鬼到什麼時候？