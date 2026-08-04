《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》首週特典掀起瘋搶熱潮！台灣上映首日，不少粉絲一早前往影城排隊，甚至請假、搶購多張電影票，只為收藏與日本首波相同的「迷你公仔吊飾」。特典隨後也出現在二手社團及拍賣平台，人氣角色兔兔單隻一度喊到600元，日本二手平台的未拆封套組更出現超過5000元的價格。
代理商羚邦亞洲近日公開台灣第二週入場特典，8月7日至8月13日期間，凡購買《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影票，不限日語原音版或中文配音版，皆可至原購票影城兌換「劇場版前導視覺海報」一張，數量有限，送完為止。
8月7日起送前導海報 網路購票不會預留
第二週特典採電影前導視覺設計，畫面中吉伊卡哇、小八貓與兔兔乘船在水中，呈現《人魚島的秘密》的神祕海洋氛圍。消息曝光後，有粉絲直呼海報相當好看，也有人擔心數量不多，可能又會在活動第一天被換完。
官方提醒，特典必須使用8月7日至8月13日期間場次的票根兌換，且不得跨影城領取。預售票、網路及APP購票皆不會事先保留特典，領取順序以影城現場購票或取票順序為準，建議想收藏的粉絲提前向各影城確認發放時間及剩餘狀況。貴賓券、影城免費兌換券、團體劃位及包廳則不適用本次活動。
日本第二波送立體貼紙 台灣未同步粉絲可惜
值得注意的是，台灣首週特典採用與日本首波相同的8款「迷你公仔吊飾」，角色包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋，因為是日本原裝進口、款式隨機發送，開放兌換後迅速引發收藏熱潮。
然而，日本官方第二波特典是目前相當熱門的「Bonbon Drop立體貼紙」，將於8月8日起發送。貼紙除了收錄吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等角色，還加入一葉、二葉、人魚、島二郎、賽蓮，以及瓶子、人魚鱗片等電影重要元素。
由於台灣首週成功跟進日本的公仔吊飾，原先有粉絲期待第二週也能同步獲得立體貼紙，沒想到公布的是前導視覺海報，網友也留言詢問「下週才貼紙？」對台日特典未能繼續同步感到有些可惜。至於「Bonbon Drop立體貼紙」之後是否會成為台灣第三週特典，目前官方尚未公布，仍要等待羚邦亞洲後續消息。
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第二週特典採電影前導視覺設計，畫面中吉伊卡哇、小八貓與兔兔乘船在水中，呈現《人魚島的秘密》的神祕海洋氛圍。消息曝光後，有粉絲直呼海報相當好看，也有人擔心數量不多，可能又會在活動第一天被換完。
官方提醒，特典必須使用8月7日至8月13日期間場次的票根兌換，且不得跨影城領取。預售票、網路及APP購票皆不會事先保留特典，領取順序以影城現場購票或取票順序為準，建議想收藏的粉絲提前向各影城確認發放時間及剩餘狀況。貴賓券、影城免費兌換券、團體劃位及包廳則不適用本次活動。
值得注意的是，台灣首週特典採用與日本首波相同的8款「迷你公仔吊飾」，角色包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋，因為是日本原裝進口、款式隨機發送，開放兌換後迅速引發收藏熱潮。
然而，日本官方第二波特典是目前相當熱門的「Bonbon Drop立體貼紙」，將於8月8日起發送。貼紙除了收錄吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等角色，還加入一葉、二葉、人魚、島二郎、賽蓮，以及瓶子、人魚鱗片等電影重要元素。
由於台灣首週成功跟進日本的公仔吊飾，原先有粉絲期待第二週也能同步獲得立體貼紙，沒想到公布的是前導視覺海報，網友也留言詢問「下週才貼紙？」對台日特典未能繼續同步感到有些可惜。至於「Bonbon Drop立體貼紙」之後是否會成為台灣第三週特典，目前官方尚未公布，仍要等待羚邦亞洲後續消息。