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▲吳思瑤。（圖／記者朱永強攝）

中聯毒油事件持續延燒，台糖公司被揭露早在今年5月就知道中聯油脂供應的原料油驗出致癌物苯駢芘超標，卻僅退貨、未向主管機關通報，台中市長盧秀燕昨批，中央不斷替台糖護航，內閣整組壞光光，不能因為台糖董事長是「賴友友」就不通報。對此，民進黨台北市長沈伯洋今（4）日表示，市政府的責任真的很重要，希望地方政府在此事上，不要把責任推來推去，現在是合作時候。沈伯洋上午舉行競選主視覺公布記者會，包含競選辦公室總幹事吳思瑤、文宣部召集人范雲出席，並於會後接受媒體提問。台中地院新聞稿揭露，台糖公司5月即知悉苯駢芘超標，卻未通報主管機關，對於經濟部聲稱「通報義務不應無限上綱」，台灣高檢署主任檢察官陳宏達昨天表示，通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務。對此，沈伯洋說，法律的界限怎麼畫，就是怎麼畫，法律上面有規定，有礙食品安全之虞的狀況是什麼，就必須通報，若他來當市長，第一，該檢驗的、規定的，都會檢驗，再來，一定要確保業者該有的通報義務，再來就是業者通報之後的透明機制，現在看起來是缺乏的。沈伯洋說，很可惜看到大家一直在互相指責，做政治上面的口水，他相信對大家而言，食品安全是最重要的，健康是最重要的，作為一個地方的首長，就是應該能夠掌握好這些資訊。另外，台中市長盧秀燕昨批，中央不斷替台糖護航，內閣整組壞光光，不能因為台糖董事長是「賴友友」就不通報；此外，盧秀燕稱，台糖油品部在台南，不過，卻被發現台糖位於台南市新營區中興路的油品事業部，並非管理食用油的單位，而是管理汽柴油、加油站的管理部門。沈伯洋說，市政府的責任真的很重要，不管是之前拍偷案件等，固定稽查、確保稽查內容，希望地方政府在此事上，不要把責任推來推去，現在是合作時候，不管今天工廠在哪裡，只要有業者通報後，就應該透明，事前也必須要建立業者有通報義務的動機，業者才會有壓力。吳思瑤說，依食安法，地方政府有第一線稽查、查驗、通報的行為，請盧秀燕不要只會一直盧、一直秀、該驗都不驗，不要現在只會圍台糖來救中聯，為什麼盧秀燕對於設在台中的中聯，都想要輕輕的放下、都想要來替其包庇、替其脫罪？現在扯到在台南的台糖，台糖在台南設的廠，大家都揭露，是汽車用油，不是中聯惡意這些有致癌物的使用油。