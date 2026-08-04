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原料有問題不用通報成爭議 陳其邁：希望把制度修正好

喊話比照歐盟做法 陳其邁直言：惡質廠商無良至極就該倒閉

致癌油延燒1個月，司法已介入調查。周刊今（4）日指出，檢調搜索通聯紀錄發現，中聯油脂的員工早在4月份就發現提煉成品「黏糊糊的」、「不對勁」，但中聯仍持續出貨。對此，高雄市長陳其邁直言，油品從原料到食用成品共有4個階段，現行制度卻未完整規範前端標準與流向，呼籲比照歐盟建立申報及追蹤機制。他更痛批中聯包庇、隱匿「無良至極、罪不可赦」，這種惡質廠商就該倒閉，主要股東也應負連帶責任。致癌油案接連爆出，台糖5月就驗出致癌物超標卻未有通報義務而未通報，中聯油脂員工4月就在內部質疑過「這批不對勁」、「真的可以出貨嗎？」等。陳其邁今對此指出，他其實真的是希望說大家能夠把修法、制度的工作做好。陳其邁表示，譬如現在大家在爭執的，油品從原料到待精煉的粗油，到可食用的粗油，以及到所謂精煉後的食用油成品，總共有4個階段。現在在要求的，除了可供食用之油訂有標準是2ppb之外，前端的包括原料及待精煉之粗油等部分，它沒有訂定標準。陳其邁指出，雖然《食安法》有強制說要做查驗，那其實大家比較關注的是這些油品不管從原料到產品，它的流向如果含有重金屬，或者是苯駢芘這些物質，那這些要不要管制？這個是制度性的討論。陳其邁更直言，歐盟的做法是，在還沒有進入食用級的，不管是食用級粗油，或者直接可供食用的成品等，它在前端是訂定非常嚴格的流向管理，包括標示、文件以及目的地，所以他真的是希望大家能夠趕快把相關修法的工作做好，研討台灣要不要比照歐盟的做法？甚至是在這油品煉製的4個階段都必須申報？這樣就賦予食品業者的責任。陳其邁談及周刊報導更指出，中聯員工4月就知道、公司也知道，這種惡質的食品製造商，在歐盟就曾經被討論過，這種公司應該要讓它倒閉！這種無良廠商可惡至極，公司就讓它倒，還有什麼話說呢？也要負擔賠償的責任。陳其邁表示，公司內部的管理如果有這種包庇、隱匿，真的是罪不可赦，這是非常、非常惡質廠商，出事、出包，責任就是中聯，福懋、福壽、泰山作為它的主要股東，當然要負起連帶的責任，歐盟過去在處理戴奧辛事件，態度就非常清楚，像這種廠商就不用考慮任何的成本，該倒閉就倒閉，所以他也籲請檢調單位深入追查，替國人能夠守住食安的防線，務必追查到底。