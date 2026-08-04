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中央與地方「嚴人寬己」！漂浪島嶼：硬拗強切只會催出選民

中聯油脂「致癌油」爭議一波未平、一波又起，台糖公司遭爆早在今年5月就驗出一批原料油苯駢芘超標7倍，卻未向主管機關通報，引發外界質疑，台中市長盧秀燕更為此事，連續3天槓上執政黨，中央與地方持續互踢皮球。作家「漂浪島嶼」狠酸，這是一場責任甩鍋大賽，台糖宣稱「無通報義務」，台中市府則喊出「無全查義務」，投票恐變成選民的復仇工具。漂浪島嶼表示，台糖、經濟部宣稱驗出的是半成品原料，《食安法》針對產品，所以台糖沒有法定通報義務，不該無限上綱要求通報。一時之間輿論沸騰，譴責台糖政府卸責，其實這種無法定義務邏輯，也非常適用台中市政府，因為《食安法》規範地方政府有查驗之責，但是苯駢芘不是指定必查項目，沒有規範逐批查驗，更是採抽查方式，就算長年不抽查，其實都不違法律。漂浪島嶼提到，雖然綠營、青鳥一直砲轟台中市，8年不查怠忽職守；台中市政府可以比照台糖，依照法律切割責任，宣稱符合無法定全查義務，不能無限上綱要求徹查。現今經濟部等政府官員，總說如果地方多盡一份心力，就能及早查獲，避免癌油上市；同理如果台糖多盡一份心力，就能及早通報，人民也能少吃問題油。漂浪島嶼直言，但是現今談無法定義務，中央與地方都搬法律依據，依法不必全查或依法不必通報，說得都是理直氣壯，甚至強調自己沒義務，卻要求別人多做一些，非常嚴人寬己的雙標。所以一旦業者隱匿致癌油，無全查、無通報讓食安防線崩潰，民眾也無需驚懼憂心，因為如同官員所言「又沒逼你吃」！「中央地方依法硬拗，各有無義務之理。」漂浪島嶼指出，但是高檢主任檢察官說明，真正不能無限上綱的是行政機關對法律的解釋，所以未來有無法律責任，還是法院定讞，不是官員說了算！至於死不認錯、搬法條切割、嘴上不輸人，最後還是擋不住法律究責，該懲處判刑還是逃不過，