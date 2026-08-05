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食安辦主任出席20％門檻會議記錄曝光 行政院早知情？

中聯遭調查仍派代表列席專家會議 藍營質疑：影響決策？

傳姜至剛為反萊豬辯護而受器重？至今未下台

《NOWNEWS今日新聞》日前獨家掌握，行政院會7月21日召集六都縣市長討論《食安法》會議中，陳其邁質疑中央當初以「含20％以上問題油品」作為預防性下架門檻，究竟誰訂的？現場竟鴉雀無聲。事後，衛福部長石崇良表示，這是專家會議討論訂出的結果，但仍無法消除外界的疑慮。有媒體今（5）日報導指出，討論20%標準的會議是在7月4日，且與會者有行政院食品安全辦公室主任許輔、中聯油脂的高層人員與會，也就是說20%的訂定，行政院早就知情。根據《中國時報》取得的7月4日專家會議紀錄，該會議由食藥署長姜至剛主持，除食藥署官員外，行政院食安辦公室主任許輔也列席，並有7名專家與中聯油脂總經理余凌冲、廠長陳明榮及品研課長等3人出席。然而，值得關注的是，石崇良及督導食藥署業務的衛福部長次長林靜儀皆未出席該會議，如此重大決策卻由食藥署直接與行政院層級討論，衛福部形同被跳過，引發外界質疑決策流程是否異常？事實上，石崇良曾在立法院答詢時曾提到，7月3日與食藥署官員向行政院長卓榮泰報告「先下架第一層油品」時，卓揆指示「應再考慮」，食藥署隔日隨即召開專家會議，最後決定僅下架含20％以上問題油品的產品。然而，此標準公布後，不僅地方政府質疑缺乏科學依據，就連石崇良7月5日受訪時也坦言「怪怪的」，中央最終於7月7日政策轉彎，改為全面下架所有使用苯駢芘超標油品製成的產品。此外，在野黨也質疑，台中地檢署7月3日指揮台中市調處前往中聯調取資料，食藥署隔日召開的專家會議上，卻有中聯油脂代表列席報告，甚至討論復工議題，而出席的3名中聯代表後續均被列為被告，其中2人遭羈押，使外界更加關注，專家會議的定位與決策是否受到影響？由於會議同時有行政院食安辦參與，20％門檻是否涉及行政院決策？也成為外界追查焦點。至於食藥署長姜至剛，事件初期一度傳出可能下台，但至今仍未異動。根據報導，有相關人士指出，姜至剛2021年曾以毒理學專家身分，在反萊豬公投意見發表會中為政府政策辯護，因此受到綠營重視。卓榮泰日前受訪談及姜至剛時，也表示對方近來相當辛苦、眼睛布滿血絲，並未正面回應是否追究相關責任。