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蔣萬安再開砲！質疑中央難辭其咎竟仍全面護航

致癌油事件爆發後，食藥署第一時間宣布20%含量以下油品不用下架，引起地方抨擊與質疑，如今被爆出7月4日的20%門檻專家訂定會議上，行政院食安辦主任許輔也列席，外界因此質疑行政院早就知情。對此，台北市長蔣萬安今（5）日受訪痛批，這件事情非常離譜！他更譴責民進黨執政投入上百億經費標榜「食安五環」，中央政府難辭其咎，也應說明相關經費究竟用在何處？針對行政院被爆早就知情20%門檻，蔣萬安今痛批，這件事情非常離譜，也就是行政院參與了7月4號這一場關鍵的食安會議，也完全知道並且訂定了這20%的標準。針對台糖也被爆出5月早就知道原料油的致癌物超標，卻無通報義務，蔣萬安怒轟，當這整起事件，大家在嚴厲譴責「中聯油脂」時，台糖身為國營事業，第一時間發現了毒油超標，竟然不需要通報，而這個政府全面出來幫忙辯解，人民聽得進去嗎？蔣萬安更質疑，民進黨執政10年，標榜「食安五環」，投入上百億元經費，如今仍發生毒油事件，中央政府難道沒有責任嗎？上百億的經費到底用到哪裡了呢？針對高檢署主任檢察官陳宏達稱「（台糖）通報不是行政機關的恩惠，是法律明定的義務」，蔣萬安也表示認同，他說法治國最怕政府透過行政解釋限縮法律。《食安法》通報是法定義務，不是恩惠，台糖身為國營事業，發現油品超標卻不必通報，人民無法接受！另外，當被問及認為《食安法》有哪些漏洞需要修正？蔣萬安強調，他主張《食安法》應在立法院列為優先法案，修法內容應包括源頭管理，未來任何產品上架前都須經過安全驗證，各關鍵製程節點也必須經第三方公正檢驗合格，相關電子紀錄並應保存一定期間。其次，應建立食安通報平台，不只中央與地方，各地方政府之間也應橫向同步，即時掌握各項訊息。蔣萬安並指出，目前食安事件發生後，地方政府進行預防性下架及追查流向時，仍須依靠人工比對。因此，《食安法》修法應透過電子發票或其他方式，讓電腦系統能夠一鍵溯源、追查流向，並訂定相關反蓋牌條款，透過法制落實食安、安撫民心。