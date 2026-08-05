包租代管龍頭「兆基屋管」爆發公司債兌付危機，引發廣大房東恐慌。知名包租代管業者藍太太（洪怡芳）接受《NOWNEWS今日新聞 》訪問直言，房東避雷的「1大關鍵」就是切勿把兆基品牌與負責人的私人投資混為一談。同時，台北市都發局也緊急發表聲明，強調已要求兆基說明並啟動查核，若有異常將立即移交接管。
🟡業務財務務必劃清！押租金非公司自有營收
一方生活執行長洪怡芳（Ruby）分析，包租代管業者營運首重財務紀律，公司帳上預收的租金與押金「停留在帳戶內，但不等於公司的錢」。尤其採用「包租」模式的業者，初期需投入大量裝修成本、現金流最為脆弱，更希望能穩健履行合約。
她提醒房東，評估業者時應密切觀察其資本支出。若發現業者雖標榜規模龐大，卻持續將資金注入建設公司、金融投資等需要大量消耗現金流的關係企業，房東就必須拉高警覺，防範隨之而來的財務風險。
🟡認清簽約主體防踩雷！切勿與私人投資混淆
許多房東因信任「兆基屋管」大品牌，進而掏錢購買其關係企業的公司債受害，洪怡芳痛批這就是踩到致命紅線。她直言，許多人以為自己在跟兆基做生意，實際上簽約對象卻是負責人的私人投資公司，出事後根本無法向母公司求償。
「你心中相信的品牌，跟你實質簽署的法人本體是不是同一家公司？」洪怡芳強調，簽約前務必確認持股結構與實質控制人。此外，合約中可爭取加註連帶保證人，且相關公司債應經由董事會通過並由母公司擔保，同時預先做最壞打算並規劃退場機制，才能真正自保。
🟡北市都發局啟動監管！異常將接管移交保障
針對兆基集團財務危機，台北市都發局 4 日發布新聞稿回應，兆基屋管現僅承辦台北市「社宅包租代管第 4 期計畫」（共計 303 案，最長執行至 117 年），且並未參與第 5 期計畫投標。目前北市府未接獲房東反映租金給付異常，第 4 期款項皆正常撥付。
都發局表示，已要求兆基說明實際營運、財務擔保與風控機制，並須提供每月履約與財務狀況備查。都發局強調，市府將嚴格監督兆基履行契約責任、如期支付租金，若查核發現任何履約異常，將第一時間啟動接管與移交機制，轉由其他社宅包租代管廠商接續服務，全力確保房東與房客權益。
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一方生活執行長洪怡芳（Ruby）分析，包租代管業者營運首重財務紀律，公司帳上預收的租金與押金「停留在帳戶內，但不等於公司的錢」。尤其採用「包租」模式的業者，初期需投入大量裝修成本、現金流最為脆弱，更希望能穩健履行合約。
她提醒房東，評估業者時應密切觀察其資本支出。若發現業者雖標榜規模龐大，卻持續將資金注入建設公司、金融投資等需要大量消耗現金流的關係企業，房東就必須拉高警覺，防範隨之而來的財務風險。
許多房東因信任「兆基屋管」大品牌，進而掏錢購買其關係企業的公司債受害，洪怡芳痛批這就是踩到致命紅線。她直言，許多人以為自己在跟兆基做生意，實際上簽約對象卻是負責人的私人投資公司，出事後根本無法向母公司求償。
「你心中相信的品牌，跟你實質簽署的法人本體是不是同一家公司？」洪怡芳強調，簽約前務必確認持股結構與實質控制人。此外，合約中可爭取加註連帶保證人，且相關公司債應經由董事會通過並由母公司擔保，同時預先做最壞打算並規劃退場機制，才能真正自保。
針對兆基集團財務危機，台北市都發局 4 日發布新聞稿回應，兆基屋管現僅承辦台北市「社宅包租代管第 4 期計畫」（共計 303 案，最長執行至 117 年），且並未參與第 5 期計畫投標。目前北市府未接獲房東反映租金給付異常，第 4 期款項皆正常撥付。
都發局表示，已要求兆基說明實際營運、財務擔保與風控機制，並須提供每月履約與財務狀況備查。都發局強調，市府將嚴格監督兆基履行契約責任、如期支付租金，若查核發現任何履約異常，將第一時間啟動接管與移交機制，轉由其他社宅包租代管廠商接續服務，全力確保房東與房客權益。