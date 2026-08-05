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高雄市府提出修訂3點：主動申報、擴充粗油申報、勾稽受貨資格

高雄市府：若台糖強制通報 早就可掌握異常批次的流向

高雄市府：食安應製程預警 避免耗費大量行政與社會成本

針對中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘事件，高雄市長陳其邁昨（4）日怒批，不良廠商就該倒閉，他更強調，食安事件不應停留在中央與地方的責任爭論，人民關心的是《食安法》漏洞在哪？如何修補？市占率高、供應範圍廣的大型製油業者，應負起較高的自主管理與資訊申報責任，每一個重要節點都應留下可供主管機關查核的資料。衛生局說明，歐盟要求食品在生產、加工及流通各階段都可追溯：原料出廠時，標籤與隨附文件須載明批次、預定用途及目的地，受貨人營業項目並須與用途相符，文件、用途與流向環環相扣。高雄參照的正是這套精神；檢驗結果定期申報，則是針對我國制度缺口提出的補強措施。現行法規已就食用油脂訂出原料、供精製用之粗製原油、直接供食用之粗榨原油及精製油4個檢驗節點，後3個節點均應檢驗苯(a)駢芘，食用油成品限量為每公斤2微克（2 ppb）。問題不在沒有檢驗，而在檢驗結果由業者自行保存，法律未明定應主動申報；粗油屬製程中的半成品，異常結果如何通報、如何與用途及流向連結也不夠明確，形成「有檢驗，主管機關卻未必掌握」的資訊斷點。衛生局指出，現行第9條「非追不可」制度已要求食用油脂業者申報來源與流向，高雄主張在此基礎上增修3點：第一，檢驗結果主動申報：各節點依第7條辦理的檢驗結果，不論合格與否，均應於一定期限內以電子方式申報並供中央及地方主管機關查驗；不符合標準者仍應依第7條立即暫停出貨並通報，改善製程、複驗合格並申報後始得恢復生產，定期申報不得取代緊急通報義務。第二，擴充粗油申報欄位：增列檢驗結果、貨批識別碼、數量、預定用途、預定受貨人、最終目的地及隨附文件與標籤等資訊。第三，勾稽受貨人資格：申報供精製使用的油品，應流向具精煉能力的業者；資格或營業項目與用途不符時，系統主動警示，主管機關立即稽查。以本案為例，台糖向福懋採購、由中聯代工，5月15日驗收檢驗發現311油槽原料油異常即拒收，問題油品留存中聯廠內，未進入台糖廠區、後續製程及市面。該次檢驗屬契約驗收而非法定強制檢驗，若重要節點檢驗結果依法須主動申報，主管機關5月即可掌握異常批次與預定流向。高雄市並主張，申報系統應開放地方主管機關查閱與轄內業者相關的上游批次、檢驗結果及流向。供應鏈經常跨越縣市，地方政府不能只有查廠權，卻看不見外縣市上游的異常。市府強調，修法不是增加負擔，而是把食安管理從「事後追溯」提前為「製程預警」，讓主管機關在異常剛出現時即時介入，不必等問題產品進入市場後，再耗費大量行政與社會成本逐批、逐廠、逐通路追查。歐盟一般食品法重視食品在生產、加工及配送各階段的可追溯性，相關規範也要求特定原料在標籤與原始隨附文件中載明批次、預定用途及目的地，並要求受貨人的營業活動與用途相符。高雄市參照的是歐盟「文件、標示、用途及目的地相互勾稽」的管理精神；至於將強制檢驗結果定期申報主管機關，則是針對我國制度缺口提出的補強措施。