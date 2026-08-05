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725反癌油遊行成效 民意認「不成功」比例略高

遊行助政府重視食安？民眾看法五五波

《美麗島電子報》日前公布7月國政民調，針對國民黨7月25日號召支持者上凱道舉行「反癌油」集會的成效進行調查。結果顯示，認為該活動「不成功」的比例高於成功，差距達5.7個百分點；而在「是否有助政府重視食用油問題」方面，正反意見則呈現五五波拉鋸局面。民調中詢問「整體而言，請問您認為7月25日反癌油凱道遊行是否成功」？結果顯示，有32.8%的受訪者認為成功，其中7.5%認為「非常成功」、25.3%認為「還算成功」；不過，也有38.5%的民眾認為活動不成功，比例高於認同成功者，其中17.7%認為「非常失敗」、20.8%認為「不太成功」；另有28.7%的受訪者未表態。進一步交叉分析發現，認為725反癌油遊行「成功」的族群，以基宜花東澎金馬地區、30至39歲、高中高職教育程度，以及政治立場偏泛藍、台灣民眾黨支持者比例較高。而認為活動「不成功」者，則以台北市、40至49歲、大學以上教育程度，以及泛綠支持者比例較高。至於725凱道遊行，是否有效促使政府重視民生食用油問題？民調顯示，有46%的受訪者認為有幫助，其中10.1%認為「很有信心」、35.9%認為「有些幫助」；另一方面，45.4%的民眾認為沒有幫助，其中19.7%認為「完全沒幫助」、25.7%認為「幫助不大」，雙方比例相當接近。分析指出，認為遊行「有助」推動政府重視食安問題者，以雲嘉南地區、20至29歲、高中高職教育程度，以及泛藍與民眾黨支持者比例較高；認為「沒有幫助」者，則以台北市、40至49歲、專科教育程度，以及泛綠支持者比例較高。上述民調由《美麗島電子報》委託張佑宗教授負責問卷設計、趨勢民意調查公司執行電訪，調查時間為2026年7月28日至30日，範圍涵蓋全台22縣市，對象為年滿20歲民眾，並採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，共完成1,200份有效樣本，其中住宅電話840份、行動電話360份，在95%信心水準下，抽樣誤差最大值為±3個百分點。