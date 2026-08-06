中元普渡採買熱潮登場！momo 購物網公布 2026 最新十大泡麵熱銷榜，國民老牌「來一客」以單月狂賣 4.6 萬杯勇奪冠軍，狠甩「滿漢大餐」與「維力」。令人意外的是，過往熱門的統一肉燥麵意外掉出前十名，而低卡、低醣的輕負擔泡麵買氣則暴增逾 5 倍，成為中元囤貨新黑馬。
🟡國民老牌包辦榜單熱銷前五 來一客狂賣奪冠
根據 momo 最新銷售數據顯示，中元普渡箱購與桶裝規格仍是市場基本盤，國民品牌一舉包辦熱銷榜前五名。其中冠軍「來一客」風味杯單月銷量突破 4.6 萬杯，若垂直堆疊相當於 8 座台北 101 高度；第二名「滿漢大餐」袋麵月銷近 2 萬包緊追在後；而「維力炸醬桶麵」與「味丹排骨雞湯麵」單月銷量也雙雙破 1.2 萬碗，第四名則由酒香濃郁的「台酒」系列奪下。
🟡輕食風吹進中元普渡 低卡非油炸買氣增五倍
今年榜單最大亮點為「輕負擔泡麵」快速崛起，近一個月買氣較去年同期成長逾 400%，達到去年同期的 5 倍以上。主打非油炸麵體的「輕食糧飲」台灣製蕎麥麵首度進榜即拿下第九名，單日最高賣出 5,000 包；而標榜低醣低熱量的日本「年方十八」輕食豆腐拌麵也衝上第十名，顯示民眾即使囤貨便利食品，也開始重視體態管理。
🟡韓日異國拉麵強勢佔三席 黑白大廚加持帶動
社群話題與影視娛樂也深度影響採買選擇，韓日異國泡麵在十大榜單中強勢佔據三席。韓國「農心辛拉麵」排名第六，單日銷量曾破 5,000 包；「一蘭拉麵」雙重風味套裝組則拿下第七名；此外，乘著節目熱潮上市的「DO KIM」黑白大廚金度潤拌麵，憑藉紫蘇油與韓式雙醬特色，上市首日即賣出 2,400 包衝上第八名。
🟡兩大平台共同認證！雅虎榜單也見台日經典款
無獨有偶，Yahoo 購物日前公布的最新泡麵熱銷統計中，「來一客」、「維力炸醬麵」與「滿漢大餐」同樣霸榜前段班，雙平台數據共同驗證了經典「台味」老牌在國人心中的不敗地位。然而相較之下，momo 榜單更凸顯出電商族群對「低卡低醣」及社群話題新品（如黑白大廚金度潤拌麵）的極高接受度，呈現多樣化的採買趨勢。
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根據 momo 最新銷售數據顯示，中元普渡箱購與桶裝規格仍是市場基本盤，國民品牌一舉包辦熱銷榜前五名。其中冠軍「來一客」風味杯單月銷量突破 4.6 萬杯，若垂直堆疊相當於 8 座台北 101 高度；第二名「滿漢大餐」袋麵月銷近 2 萬包緊追在後；而「維力炸醬桶麵」與「味丹排骨雞湯麵」單月銷量也雙雙破 1.2 萬碗，第四名則由酒香濃郁的「台酒」系列奪下。
今年榜單最大亮點為「輕負擔泡麵」快速崛起，近一個月買氣較去年同期成長逾 400%，達到去年同期的 5 倍以上。主打非油炸麵體的「輕食糧飲」台灣製蕎麥麵首度進榜即拿下第九名，單日最高賣出 5,000 包；而標榜低醣低熱量的日本「年方十八」輕食豆腐拌麵也衝上第十名，顯示民眾即使囤貨便利食品，也開始重視體態管理。
社群話題與影視娛樂也深度影響採買選擇，韓日異國泡麵在十大榜單中強勢佔據三席。韓國「農心辛拉麵」排名第六，單日銷量曾破 5,000 包；「一蘭拉麵」雙重風味套裝組則拿下第七名；此外，乘著節目熱潮上市的「DO KIM」黑白大廚金度潤拌麵，憑藉紫蘇油與韓式雙醬特色，上市首日即賣出 2,400 包衝上第八名。
無獨有偶，Yahoo 購物日前公布的最新泡麵熱銷統計中，「來一客」、「維力炸醬麵」與「滿漢大餐」同樣霸榜前段班，雙平台數據共同驗證了經典「台味」老牌在國人心中的不敗地位。然而相較之下，momo 榜單更凸顯出電商族群對「低卡低醣」及社群話題新品（如黑白大廚金度潤拌麵）的極高接受度，呈現多樣化的採買趨勢。
|排名
|品牌與商品名稱
|包裝規格
|優惠價
|銷量與市場亮點
|🥇 1
|【來一客】風味杯
|12入 x 2箱
|$520
|銷量冠軍！月銷 4.6 萬杯，堆疊達 8 座台北 101
|🥈 2
|【滿漢大餐】袋麵（蔥燒/麻辣鍋/珍味/蔥燒豬）
|3入 x 2袋組
|$310
|濃郁肉塊湯頭，單月銷量近 2 萬包
|🥉 3
|【維力】維力炸醬桶麵 90g
|12桶 x 1箱
|$228
|經典古早味乾拌麵，單月銷量破 1.2 萬碗
|4
|【台酒】花雕雞麵／麻油雞麵／酸菜牛肉麵
|3入 x 4袋組
|$569
|獨家台式料理酒香，月銷穩定破萬包
|5
|【味丹】排骨雞湯麵碗 1080g
|12碗 x 1箱
|$245
|家常必備湯頭，單月銷量突破 1.2 萬碗
|6
|【NONG SHIM農心】辛拉麵超值包
|5入 x 2袋組
|$338
|韓國濃郁牛骨湯頭，單日最高賣出 5,000 包
|7
|【一蘭拉麵】雙重風味套裝組（厚釜/原味豚骨）
|共 5 入組
|$899
|日本排隊名店風味，異國拉麵強勢進榜
|8
|【DO KIM】黑白大廚金度潤拌麵（紫蘇油/雙醬）
|4入 x 2袋組
|$649
|節目社群話題加持，首日即狂售 2,400 包
|9
|【輕食糧飲】台灣製造蕎麥麵（非油炸）
|10入 x 1袋組
|$599
|輕負擔黑馬！首度進榜，單日賣破 5,000 包
|10
|【年方十八】日本超夯 輕食豆腐拌麵
|6入 x 1袋組
|$499
|主打低醣、低熱量即食，單月銷量破千包