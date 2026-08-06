《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》期間限定快閃店將於8月6日至9月13日在新光三越台北南西一館9樓玻璃屋登場，除了將電影中的經典場景搬進展場，還集結多個大型拍照區與超過20款限定周邊，從巨大波奇塔、電鋸人大戰炸彈魔立體裝置，到異色波奇塔系列、蕾潔主題商品都能一次收藏，讓粉絲走進《蕾潔篇》的世界，回味電影中的經典橋段。

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電鋸人大戰炸彈魔　入口大型裝置必拍

快閃店入口就以《蕾潔篇》劇場版主視覺迎接粉絲，一旁則打造電鋸人與炸彈魔激戰的大型立體裝置，搭配鮮紅色背景與漫畫風格設計，完整重現電影中的戰鬥氛圍，成為展場最具代表性的打卡點。

展區內也規劃多面角色展示牆，包括電次、蕾潔、真紀真、早川秋、暴力魔人、天使惡魔等人氣角色，以及劇場版多張主視覺，讓粉絲一路拍到商品區。

▲劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店打造電鋸人與炸彈魔激戰立體場景，成為現場最吸睛打卡點。（圖／記者林若瑋攝）
▲劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店打造電鋸人與炸彈魔激戰立體場景，成為現場最吸睛打卡點。（圖／記者林若瑋攝）
巨大波奇塔、煙火場景登場　重溫《蕾潔篇》經典畫面

除了角色展示外，展場也重現《蕾潔篇》多個令人印象深刻的場景，包括電次與蕾潔在煙火下相處的浪漫畫面，以及電影劇照展示區，帶領粉絲重新回味兩人的故事。

另一側則設有巨大波奇塔，以及鯊魚魔人「畢姆」大型展示區，搭配互動小卡機，讓參觀民眾除了拍照外，也能收藏喜愛角色的小卡，增添逛展樂趣。

▲鯊魚魔人「畢姆」大型立體牆面，成為展場另一處人氣打卡點。（圖／記者林若瑋攝）
▲鯊魚魔人「畢姆」大型立體牆面，成為展場另一處人氣打卡點。（圖／記者林若瑋攝）
異色波奇塔台灣限定　逾20款周邊一次逛

商品區則是本次快閃店另一大亮點，除了官方授權主視覺商品外，也推出多款以動畫原畫設計的限定周邊，其中最受矚目的就是台灣限定「異色波奇塔」系列，包括絨毛玩偶、針織托特包、造型地墊、收納包、襪子、吊飾、車用靠枕及連帽毯等，可愛造型吸引不少粉絲目光。

此外，蕾潔主題商品也同步登場，推出抱枕、滑板等收藏商品，另有壓克力立牌、壓克力吊飾、玻璃杯二入組、6吋點心盤組、明信片組等周邊，滿足不同收藏需求。主辦單位表示，本次也加入多款台灣原創商品，希望帶給粉絲不同於海外快閃店的驚喜，讓大家除了拍照打卡，也能把喜愛的《鏈鋸人》角色帶回家。

🟡「劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店」活動資訊

📌日期：8月6日至9月13日

📌地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋

📌入場方式：免費入場

📌時間：8月6日中午12時開幕，平日至週四營業至晚間9時30分，週五、週六則營業至晚間10時

▲快閃店推出多款波奇塔主題商品，包括針織托特包599元、收納包399元、造型零錢包469元、迴力車鑰匙圈299元及絨毛玩偶599元。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店推出多款波奇塔主題商品，包括針織托特包599元、收納包399元、造型零錢包469元、迴力車鑰匙圈299元及絨毛玩偶599元。（圖／記者林若瑋攝）
▲電次、蕾潔立牌旁同步展示波奇塔造型斗篷899元及波奇塔手提包449元。（圖／記者林若瑋攝）
▲電次、蕾潔立牌旁同步展示波奇塔造型斗篷899元及波奇塔手提包449元。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店販售蕾潔滑板999元、波奇塔地墊499元等限定周邊。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店販售蕾潔滑板999元、波奇塔地墊499元等限定周邊。（圖／記者林若瑋攝）
▲超大波奇塔絨毛玩偶成為商品區亮點，售價1,999元。（圖／記者林若瑋攝）
▲超大波奇塔絨毛玩偶成為商品區亮點，售價1,999元。（圖／記者林若瑋攝）
▲商品區集結壓克力立牌、玻璃杯、餐盤、抱枕、托特包等多款《鏈鋸人》限定商品。（圖／記者林若瑋攝）
▲商品區集結壓克力立牌、玻璃杯、餐盤、抱枕、托特包等多款《鏈鋸人》限定商品。（圖／記者林若瑋攝）
▲蕾潔主題抱枕990元、滑板999元及造型抱枕599元同步開賣。（圖／記者林若瑋攝）
▲蕾潔主題抱枕990元、滑板999元及造型抱枕599元同步開賣。（圖／記者林若瑋攝）
▲劇場版限定壓克力立牌共推出多款角色設計，每款329元。（圖／記者林若瑋攝）
▲劇場版限定壓克力立牌共推出多款角色設計，每款329元。（圖／記者林若瑋攝）
▲劇場版場景底片鑰匙圈採盲盒形式販售，每盒299元。（圖／記者林若瑋攝）
▲劇場版場景底片鑰匙圈採盲盒形式販售，每盒299元。（圖／記者林若瑋攝）
▲波奇塔造型襪售價349元，還原角色可愛外型。（圖／記者林若瑋攝）
▲波奇塔造型襪售價349元，還原角色可愛外型。（圖／記者林若瑋攝）
▲波奇塔乘坐玩具車造型絨毛玩偶，售價449元。（圖／記者林若瑋攝）
▲波奇塔乘坐玩具車造型絨毛玩偶，售價449元。（圖／記者林若瑋攝）
▲展場另一處以電鋸人與炸彈魔剪影打造主題打卡牆。（圖／記者林若瑋攝）
▲展場另一處以電鋸人與炸彈魔剪影打造主題打卡牆。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店打造《鏈鋸人》角色打卡區，集結真紀真、天使惡魔、早川秋、電次、暴力魔人等人氣角色一次亮相。（圖／記者林若瑋攝）
▲快閃店打造《鏈鋸人》角色打卡區，集結真紀真、天使惡魔、早川秋、電次、暴力魔人等人氣角色一次亮相。（圖／記者林若瑋攝）
▲現場設置光柵卡抽卡機，投入100元即可隨機獲得1張《鏈鋸人》光柵卡，全系列共16款可收藏。（圖／記者林若瑋攝）
▲現場設置光柵卡抽卡機，投入100元即可隨機獲得1張《鏈鋸人》光柵卡，全系列共16款可收藏。（圖／記者林若瑋攝）

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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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