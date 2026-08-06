《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》期間限定快閃店將於8月6日至9月13日在新光三越台北南西一館9樓玻璃屋登場，除了將電影中的經典場景搬進展場，還集結多個大型拍照區與超過20款限定周邊，從巨大波奇塔、電鋸人大戰炸彈魔立體裝置，到異色波奇塔系列、蕾潔主題商品都能一次收藏，讓粉絲走進《蕾潔篇》的世界，回味電影中的經典橋段。
電鋸人大戰炸彈魔 入口大型裝置必拍
快閃店入口就以《蕾潔篇》劇場版主視覺迎接粉絲，一旁則打造電鋸人與炸彈魔激戰的大型立體裝置，搭配鮮紅色背景與漫畫風格設計，完整重現電影中的戰鬥氛圍，成為展場最具代表性的打卡點。
展區內也規劃多面角色展示牆，包括電次、蕾潔、真紀真、早川秋、暴力魔人、天使惡魔等人氣角色，以及劇場版多張主視覺，讓粉絲一路拍到商品區。
巨大波奇塔、煙火場景登場 重溫《蕾潔篇》經典畫面
除了角色展示外，展場也重現《蕾潔篇》多個令人印象深刻的場景，包括電次與蕾潔在煙火下相處的浪漫畫面，以及電影劇照展示區，帶領粉絲重新回味兩人的故事。
另一側則設有巨大波奇塔，以及鯊魚魔人「畢姆」大型展示區，搭配互動小卡機，讓參觀民眾除了拍照外，也能收藏喜愛角色的小卡，增添逛展樂趣。
異色波奇塔台灣限定 逾20款周邊一次逛
商品區則是本次快閃店另一大亮點，除了官方授權主視覺商品外，也推出多款以動畫原畫設計的限定周邊，其中最受矚目的就是台灣限定「異色波奇塔」系列，包括絨毛玩偶、針織托特包、造型地墊、收納包、襪子、吊飾、車用靠枕及連帽毯等，可愛造型吸引不少粉絲目光。
此外，蕾潔主題商品也同步登場，推出抱枕、滑板等收藏商品，另有壓克力立牌、壓克力吊飾、玻璃杯二入組、6吋點心盤組、明信片組等周邊，滿足不同收藏需求。主辦單位表示，本次也加入多款台灣原創商品，希望帶給粉絲不同於海外快閃店的驚喜，讓大家除了拍照打卡，也能把喜愛的《鏈鋸人》角色帶回家。
🟡「劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店」活動資訊
📌日期：8月6日至9月13日
📌地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋
📌入場方式：免費入場
📌時間：8月6日中午12時開幕，平日至週四營業至晚間9時30分，週五、週六則營業至晚間10時
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快閃店入口就以《蕾潔篇》劇場版主視覺迎接粉絲，一旁則打造電鋸人與炸彈魔激戰的大型立體裝置，搭配鮮紅色背景與漫畫風格設計，完整重現電影中的戰鬥氛圍，成為展場最具代表性的打卡點。
展區內也規劃多面角色展示牆，包括電次、蕾潔、真紀真、早川秋、暴力魔人、天使惡魔等人氣角色，以及劇場版多張主視覺，讓粉絲一路拍到商品區。
除了角色展示外，展場也重現《蕾潔篇》多個令人印象深刻的場景，包括電次與蕾潔在煙火下相處的浪漫畫面，以及電影劇照展示區，帶領粉絲重新回味兩人的故事。
另一側則設有巨大波奇塔，以及鯊魚魔人「畢姆」大型展示區，搭配互動小卡機，讓參觀民眾除了拍照外，也能收藏喜愛角色的小卡，增添逛展樂趣。
商品區則是本次快閃店另一大亮點，除了官方授權主視覺商品外，也推出多款以動畫原畫設計的限定周邊，其中最受矚目的就是台灣限定「異色波奇塔」系列，包括絨毛玩偶、針織托特包、造型地墊、收納包、襪子、吊飾、車用靠枕及連帽毯等，可愛造型吸引不少粉絲目光。
此外，蕾潔主題商品也同步登場，推出抱枕、滑板等收藏商品，另有壓克力立牌、壓克力吊飾、玻璃杯二入組、6吋點心盤組、明信片組等周邊，滿足不同收藏需求。主辦單位表示，本次也加入多款台灣原創商品，希望帶給粉絲不同於海外快閃店的驚喜，讓大家除了拍照打卡，也能把喜愛的《鏈鋸人》角色帶回家。
🟡「劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店」活動資訊
📌日期：8月6日至9月13日
📌地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋
📌入場方式：免費入場
📌時間：8月6日中午12時開幕，平日至週四營業至晚間9時30分，週五、週六則營業至晚間10時