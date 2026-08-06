哥吉拉又有大動作了！才剛宣布電影《哥吉拉-0.0》確定於11月6日在台灣上映，曾在日本西武園遊樂園掀起話題的飛行劇院作品《哥吉拉・極限之乘：巨獸爭鋒》也來了，首度移師海外，並將台灣選為全球海外首站，8月14日起同步於台北、高雄i-Ride飛行劇院登場。觀眾將坐上懸空體感座椅，搭配20公尺球幕、水花及動態效果，直接闖入哥吉拉與全新機械哥吉拉「零式機獸－G破壞者」的激烈戰場。
日本人氣設施首度出海 哥吉拉對決G破壞者
《哥吉拉・極限之乘：巨獸爭鋒》日本原名為《ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ》，2025年8月起於日本埼玉縣西武園遊樂園推出，這次則是作品首度離開日本，海外第一站直接選在台灣。本作由《哥吉拉-1.0》導演山崎貴親自操刀，並集結電影視覺特效團隊共同製作。
故事中，觀眾將加入巨大生物緊急防衛部隊，搭乘無人飛艇「雁一號」前往海域執行任務，卻意外捲入哥吉拉與全新機械哥吉拉「零式機獸－G破壞者」的正面對決。台灣i-Ride飛行劇院採用20公尺大型球幕與懸空體感座椅，會隨劇情中的加速、俯衝及爆炸同步晃動，並搭配風、水花等環境特效，讓觀眾彷彿直接空降巨獸戰場。這場哥吉拉與G破壞者的戰鬥，目前僅能在飛行劇院版本中看到，台灣觀眾也將成為日本以外首批體驗者。
8月14日台北、高雄登場 票價、贈品一次看
《哥吉拉・極限之乘：巨獸爭鋒》將於8月14日起，在台北、高雄i-Ride飛行劇院同步推出。單人票原價699元，預購早鳥價520元；雙人套票售價1198元。
購買單人票可獲得「哥吉拉收藏海報」1張及「哥吉拉限定飛行紀念照」1張；雙人套票則可獲得「零式機獸－G破壞者收藏海報」1張、「哥吉拉收藏海報」1張，以及限定飛行紀念照，實際贈品數量與兌換方式依官方公告為準。
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《哥吉拉・極限之乘：巨獸爭鋒》日本原名為《ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ》，2025年8月起於日本埼玉縣西武園遊樂園推出，這次則是作品首度離開日本，海外第一站直接選在台灣。本作由《哥吉拉-1.0》導演山崎貴親自操刀，並集結電影視覺特效團隊共同製作。
故事中，觀眾將加入巨大生物緊急防衛部隊，搭乘無人飛艇「雁一號」前往海域執行任務，卻意外捲入哥吉拉與全新機械哥吉拉「零式機獸－G破壞者」的正面對決。台灣i-Ride飛行劇院採用20公尺大型球幕與懸空體感座椅，會隨劇情中的加速、俯衝及爆炸同步晃動，並搭配風、水花等環境特效，讓觀眾彷彿直接空降巨獸戰場。這場哥吉拉與G破壞者的戰鬥，目前僅能在飛行劇院版本中看到，台灣觀眾也將成為日本以外首批體驗者。
《哥吉拉・極限之乘：巨獸爭鋒》將於8月14日起，在台北、高雄i-Ride飛行劇院同步推出。單人票原價699元，預購早鳥價520元；雙人套票售價1198元。
購買單人票可獲得「哥吉拉收藏海報」1張及「哥吉拉限定飛行紀念照」1張；雙人套票則可獲得「零式機獸－G破壞者收藏海報」1張、「哥吉拉收藏海報」1張，以及限定飛行紀念照，實際贈品數量與兌換方式依官方公告為準。