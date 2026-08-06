2026臺灣文博會品牌商展將於8月8日起開放一般民眾免費入場，今年集結超過870家品牌、1200個攤位，不少人氣IP都將推出限定商品。其中，陪伴許多7、8年級生成長的經典插畫角色「凱西（Cathie）」也將參展，不僅帶來全新周邊，還將於8月8日舉辦粉絲見面會，以「和青春在文博約會」為主題，邀請大家重新找回學生時代最純粹的回憶。
一本6孔活頁紙 藏著7、8年級生的青春
還記得學生時代，幾乎人手一本6孔活頁夾嗎？裡面夾滿了信紙、便條紙、貼紙、課表、偶像照片，或是同學偷偷傳來的小紙條。下課最期待的，就是和朋友交換不同圖案的活頁紙，比誰又買到最新、最可愛的款式。
那個年代的文具店，也是許多人放學後最愛流連的地方。除了大眼妹、兔兔等人氣角色外，穿著白上衣、藍色吊帶褲、笑容溫暖的「凱西」，也是不少人共同的青春記憶。有人捨不得把漂亮的活頁紙拿來寫字，有人則把喜歡的圖案一張張收藏在活頁夾裡，直到現在翻開，仍能想起學生時代單純又快樂的日子。
「過去我保管，未來我陪伴」 凱西相約文博會重逢
今年凱西將在臺灣文博會品牌商展設攤，攤位為JI-068「cathie's goods 凱西谷子」。創作者以「你和青春在文博約會」為主題，在社群寫下「凱西是你青春的見證人」、「過去我保管，未來我陪伴」，希望透過熟悉的角色，陪伴大家重新遇見曾經努力長大的自己。
文博會8月8日起開放入場 凱西同日舉辦粉絲見面會
2026臺灣文博會品牌商展於8月6日至12日在台北南港展覽館1館登場，8月6日至7日為專業買家日，8月8日至12日開放一般民眾免費入場；文化策展則自8月1日至31日於空總臺灣當代文化實驗場展出。品牌商展今年集結超過870個國內外品牌、逾1200個攤位，民眾可事先透過官網預約入場時段，也能於活動當日至現場排隊進場。
凱西粉絲見面會「凱西！青春 one small！」將於8月8日在南港展覽館1館的現場攤位J1-068登場，活動採邀請制。官方目前僅公布活動日期及攤位位置，尚未列出確切開始時間；活動將邀請粉絲與出道31年的凱西陳相聚，一起回顧青春歲月，重新許下夢想。
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還記得學生時代，幾乎人手一本6孔活頁夾嗎？裡面夾滿了信紙、便條紙、貼紙、課表、偶像照片，或是同學偷偷傳來的小紙條。下課最期待的，就是和朋友交換不同圖案的活頁紙，比誰又買到最新、最可愛的款式。
那個年代的文具店，也是許多人放學後最愛流連的地方。除了大眼妹、兔兔等人氣角色外，穿著白上衣、藍色吊帶褲、笑容溫暖的「凱西」，也是不少人共同的青春記憶。有人捨不得把漂亮的活頁紙拿來寫字，有人則把喜歡的圖案一張張收藏在活頁夾裡，直到現在翻開，仍能想起學生時代單純又快樂的日子。
「過去我保管，未來我陪伴」 凱西相約文博會重逢
今年凱西將在臺灣文博會品牌商展設攤，攤位為JI-068「cathie's goods 凱西谷子」。創作者以「你和青春在文博約會」為主題，在社群寫下「凱西是你青春的見證人」、「過去我保管，未來我陪伴」，希望透過熟悉的角色，陪伴大家重新遇見曾經努力長大的自己。
文博會8月8日起開放入場 凱西同日舉辦粉絲見面會
2026臺灣文博會品牌商展於8月6日至12日在台北南港展覽館1館登場，8月6日至7日為專業買家日，8月8日至12日開放一般民眾免費入場；文化策展則自8月1日至31日於空總臺灣當代文化實驗場展出。品牌商展今年集結超過870個國內外品牌、逾1200個攤位，民眾可事先透過官網預約入場時段，也能於活動當日至現場排隊進場。
凱西粉絲見面會「凱西！青春 one small！」將於8月8日在南港展覽館1館的現場攤位J1-068登場，活動採邀請制。官方目前僅公布活動日期及攤位位置，尚未列出確切開始時間；活動將邀請粉絲與出道31年的凱西陳相聚，一起回顧青春歲月，重新許下夢想。