我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市校園食安再傳爭議，中山女高一名學生於昨日發文表示，上週一與同學分食熱食部炸甜不辣，未料當晚因腹痛去馬偕急診，返家休養後卻越來越不舒服，改赴振興急診，被診斷為腹膜炎當晚住院，並說明事隔3日得知校方未調查熱食部也沒有暫停營運。對此校方今（14）日回應，基於師生健康及預防原則，校方已先行預防性停售熱食部所有炸物。針對2名學生身體不適情形，中山女高表示，校方已於第一時間啟動調查，經初步了解，目前共計2名學生反映不適，2人症狀及病況不同，詳細原因仍待調查釐清。基於師生健康及預防原則，校方已先行預防性停售熱食部所有炸物。中山女高表示，本案起於9月7日下午接獲學生反映身體不適，學校隨即展開調查。經統計，熱食部每日（含當日）約販售該品項40份，截至目前除2名學生反映不適外，全校並無其他學生反映有相同腸胃不適情形，是否為食物中毒仍有待確認。強調健康中心將持續與導師及家長保持聯繫，掌握學生恢復狀況並提供必要協助。中山女高指出，學生當日食用的甜不辣為9月7日上午進貨，校方已將剩餘甜不辣留存，以供後續檢驗及釐清。本案雖未達《食安法》第6條規定，但學校向來以師生飲食安全與身體健康為第一優先，以高規格標準處理，熱食部先預防性暫停販售所有炸物，將依事件進度適時調整。中山女高表示，今日上午台北市衛生局也到校稽查，會持續落實熱食部及校內餐飲衛生稽查與監督，確保師生飲食安全。