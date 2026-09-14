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網咖泡麵在家煮不出來！老饕崩潰求問：到底差在哪

▲網咖泡麵煮法一直以來受到討論，有民眾想在家複製其口感，卻怎麼樣都煮不出熟悉的美味。（圖／取自unsplash）

網咖泡麵怎麼煮？前店員5步驟爆紅瘋傳：他實測真的不錯

▲網咖店員普遍建議，先將麵體煮熟10秒撈起，可根據個人習慣加入配料後，再打入雞蛋並稍微攪拌一下，避免蛋液黏在鍋底。（圖／取自photoAC）

台灣網咖泡麵為何好吃？正確煮法被老闆公開

一開始要先加入調味料包和油包，油包倒入後在水中多搖晃幾下再拿起，等到水滾後再放入麵條，烹煮10秒後再將麵撈起，接著打入雞蛋稍微攪拌

▲在家做生魚片強調，一開始要先加入調味粉，再來放入麵條煮10秒撈起，再來才打入雞蛋，避免蛋液黏住麵體。（圖／在家做生魚片YouTube）

網咖泡麵一直以來總是有特別的魔力，常讓人覺得比在家裡煮或麵店還美味，獨特口感在其他地方模仿不來，因此每年都會有人在網路上跪求網咖泡麵煮法教學。，在網路上引發話題。一名網友近日在Threads發文詢問，表示一直以來都不理解網咖泡麵到底怎麼煮，坦言在家想要複製網咖泡麵的口感，卻都無法煮出熟悉的味道，讓他納悶詢問「有人可以跟我說，以前網咖的泡麵怎麼煮嗎？在家都煮不出那種味道」。網咖泡麵怎麼煮？網路上每年都有老饕出面求問，就有一名網咖前店員在留言處教學，以味味A排骨雞麵為範例，提供網咖泡麵煮法5步驟：除了上述方法，也有人分享網咖其他店員做法，，「我學會之後也都這樣煮，我覺得還不錯」。值得一提的是，除了網咖店員出面教學以外，過去YouTube「在家做生魚片 Making sashimi at home」上傳「網咖老闆教你怎麼煮泡麵」影片教學，強調煮泡麵水不能多，不過網咖泡麵到底該怎麼煮呢？在家做生魚片強調，，避免蛋白殘留在鍋底。網咖老闆最後說明，使用小火煮2分鐘，再將煮好的麵倒回去鍋中一起煮，一碗網咖泡麵就完成了！當時該段影片曝光後，引起相當高的討論熱度，甚至釣出許多網咖店員認證做法。