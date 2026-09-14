網咖泡麵一直以來總是有特別的魔力，常讓人覺得比在家裡煮或麵店還美味，獨特口感在其他地方模仿不來，因此每年都會有人在網路上跪求網咖泡麵煮法教學。近日就有位網咖前店員分享「網咖泡麵煮法5步驟」，從下調味料，麵條只煮10秒，到最後加香油都有眉角，引來破8萬人搶看瘋傳，更有人強調學會網咖廚房的煮泡麵作法後，實測口感不錯又美味，在網路上引發話題。
網咖泡麵在家煮不出來！老饕崩潰求問：到底差在哪
一名網友近日在Threads發文詢問，表示一直以來都不理解網咖泡麵到底怎麼煮，坦言在家想要複製網咖泡麵的口感，卻都無法煮出熟悉的味道，讓他納悶詢問「有人可以跟我說，以前網咖的泡麵怎麼煮嗎？在家都煮不出那種味道」。
網咖泡麵怎麼煮？前店員5步驟爆紅瘋傳：他實測真的不錯
網咖泡麵怎麼煮？網路上每年都有老饕出面求問，就有一名網咖前店員在留言處教學，以味味A排骨雞麵為範例，提供網咖泡麵煮法5步驟：
📌第1步驟：在冷水時先將調味包倒入。
📌第2步驟：等待水滾後，將麵條丟進滾水中約10秒後撈起，只讓麵條吸收一下水分，避免煮太久讓麵體變爛。
📌第3步驟：把火力轉為中大火，將蛋打入湯中且不打散，並等到1分鐘成型即可。
📌第4步驟：把撈起的麵條再丟進滾水中約吸湯20秒。
📌第5步驟：起鍋前點兩滴香油即可。
除了上述方法，也有人分享網咖其他店員做法，可以在滾水狀態先下麵燙10～20秒，撈起放入碗中，再用原本的煮麵水煮配料，依序加入料包、油包和蔬菜，菜煮至半軟後打入蛋，並用筷子或湯匙攪拌湯汁避免蛋黏底，待蛋熟後整鍋倒入麵碗中即可，「我學會之後也都這樣煮，我覺得還不錯」。
台灣網咖泡麵為何好吃？正確煮法被老闆公開
值得一提的是，除了網咖店員出面教學以外，過去YouTube「在家做生魚片 Making sashimi at home」上傳「網咖老闆教你怎麼煮泡麵」影片教學，強調煮泡麵水不能多，只需要蓋過麵塊的水量即可，且將泡麵的包裝袋打開時千萬別用撕的，建議利用剪刀等器具，才不會使得麵體因外力而破裂。
不過網咖泡麵到底該怎麼煮呢？在家做生魚片強調，一開始要先加入調味料包和油包，油包倒入後在水中多搖晃幾下再拿起，等到水滾後再放入麵條，烹煮10秒後再將麵撈起，接著打入雞蛋稍微攪拌，避免蛋白殘留在鍋底。
網咖老闆最後說明，使用小火煮2分鐘，再將煮好的麵倒回去鍋中一起煮，一碗網咖泡麵就完成了！老闆還教學小訣竅，可以將蛋移到最左邊，鍋子從右邊倒入碗內，就可以讓蛋完美地鋪在麵上。當時該段影片曝光後，引起相當高的討論熱度，甚至釣出許多網咖店員認證做法。
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一名網友近日在Threads發文詢問，表示一直以來都不理解網咖泡麵到底怎麼煮，坦言在家想要複製網咖泡麵的口感，卻都無法煮出熟悉的味道，讓他納悶詢問「有人可以跟我說，以前網咖的泡麵怎麼煮嗎？在家都煮不出那種味道」。
網咖泡麵怎麼煮？網路上每年都有老饕出面求問，就有一名網咖前店員在留言處教學，以味味A排骨雞麵為範例，提供網咖泡麵煮法5步驟：
📌第1步驟：在冷水時先將調味包倒入。
📌第2步驟：等待水滾後，將麵條丟進滾水中約10秒後撈起，只讓麵條吸收一下水分，避免煮太久讓麵體變爛。
📌第3步驟：把火力轉為中大火，將蛋打入湯中且不打散，並等到1分鐘成型即可。
📌第4步驟：把撈起的麵條再丟進滾水中約吸湯20秒。
📌第5步驟：起鍋前點兩滴香油即可。
除了上述方法，也有人分享網咖其他店員做法，可以在滾水狀態先下麵燙10～20秒，撈起放入碗中，再用原本的煮麵水煮配料，依序加入料包、油包和蔬菜，菜煮至半軟後打入蛋，並用筷子或湯匙攪拌湯汁避免蛋黏底，待蛋熟後整鍋倒入麵碗中即可，「我學會之後也都這樣煮，我覺得還不錯」。
值得一提的是，除了網咖店員出面教學以外，過去YouTube「在家做生魚片 Making sashimi at home」上傳「網咖老闆教你怎麼煮泡麵」影片教學，強調煮泡麵水不能多，只需要蓋過麵塊的水量即可，且將泡麵的包裝袋打開時千萬別用撕的，建議利用剪刀等器具，才不會使得麵體因外力而破裂。
不過網咖泡麵到底該怎麼煮呢？在家做生魚片強調，一開始要先加入調味料包和油包，油包倒入後在水中多搖晃幾下再拿起，等到水滾後再放入麵條，烹煮10秒後再將麵撈起，接著打入雞蛋稍微攪拌，避免蛋白殘留在鍋底。