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▲五月天（如圖）出道至今，從獨立樂團一路成為天團，並到世界各國巡演，展現超強人氣。（圖／相信音樂提供）

亞洲天團五月天結束巡演後，休團籌備新專輯，近日傳出旗下的相信音樂砸下新台幣6億元，買下南港建案「世界明珠」整層商辦，與徐若瑄當鄰居，引發房仲圈關注。不只五月天砸錢買商辦，JJ林俊傑也斥資1億2千萬，在內湖科技園區打造音樂公司及個人工作室；另外，還有光良、周華健等人也都買下商辦成立個人的音樂空間，甚至還設有娛樂區，包括賽車電玩、點唱機、按摩椅等等。五月天出道至今，從獨立樂團一路成為天團，並到世界各國巡演，展現超強人氣，而旗下除了相信音樂，還有上市公司必應創造，事業版圖相當驚人。根據《鏡週刊》報導，近日相信音樂砸下新台幣6億元，買下號稱南港第一豪宅「世界明珠」的整層商辦，總坪數加起來超過400坪。該建案不僅地段好、緊鄰台北流行音樂中心，就連徐若瑄也是同一建案的鄰居，出手豪氣引發房仲圈關注。不過，藝人除了置產買房，有些甚至直接砸錢買下商辦，打造成專屬的音樂工作室，例如天王林俊傑，在2017年以公司名義砸下約1億2千萬於內湖買下百坪辦公室，作為音樂工作室及潮牌總部。而「情歌王子」光良則為一手催生的唱片公司，斥資5千多萬買下內湖科學園區的百坪辦公大樓，從創作、錄音到公司運作，都能在自己的空間完成，他曾說：「我的公司絕對不用租的，因為買了辦公室，就是自己的。」而有「國民歌王」之稱的周華健，在中港台有著高人氣，他花費4千多萬元買下內湖一處約176坪的商辦，成立「擺渡人工作室」，不僅有錄音室、練團室與剪接室等專業空間，還設有娛樂區，像是賽車電玩、點唱機、射擊機及按摩椅等。