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▲泰國淫僧女密友竟是通緝犯！（圖／截自Ｘ）

▲泰國淫僧女密友竟是通緝犯！（圖／截自Ｘ）

泰國佛門大醜聞持續延燒！大城府知名皇家寺廟佛陀沙旺寺前住持阿贊初，因涉嫌侵吞寺廟善款、與女信徒發生不倫關係遭逮捕，案情如今再有驚人發展。警方調查赫然發現，這名47歲的女密友「愛姐」，其實早在2020年就已經因為涉嫌製造與販賣假化學肥料，被法院發出通緝令，多年來一直逍遙法外未被緝獲。根據泰國媒體報導，愛姐過去曾經營化學肥料生產與銷售生意，但她的產品後來被檢驗出營養成分與品質不符合泰國農業部門的規定，當局因此對她提出告訴，巴吞他尼府法院於2020年發出拘捕令，指控她涉嫌共同製造與販售冒牌化學肥料，供商業用途使用。然而愛姐對這張通緝令完全置之不理，整整6年來始終沒有落網歸案，直到這次因為佛陀沙旺寺的善款弊案被捕，警方核對身分資料時，才意外揭發她身上還背著一張舊通緝令。當局表示，除了持續追查寺廟資金與洗錢指控之外，這起假肥料舊案也會一併重新展開調查。警方指出，阿贊初與愛姐其實早在2007年就已經認識，兩人相識時間長達近20年。阿贊初接受偵訊時供稱，他與愛姐一開始只是普通相識關係，大約是2年前才開始發展出親密關係。不過調查人員後續取得寺內監視器畫面後，卻發現事情恐怕沒那麼單純。警方最初調出兩段分別拍攝於今年4月5日及7月17日的影片，之後又陸續流出更多片段，畫面顯示兩人曾多次在僧舍廚房與微波爐附近親吻擁抱，由於愛姐在不同段落的影片中穿著不同服裝，警方研判這類親密行為並非單一事件，而是長期反覆發生。其中一段在泰國社群平台上瘋傳的影片更是引爆話題，畫面拍到阿贊初清晨獨自坐在一張橙色圓桌旁用餐，愛姐隨後走進房間，兩人隨即又有進一步的親密舉動。這段影片曝光後，阿贊初已被迫還俗，換上白色便服接受調查，形象徹底崩塌。這起案件之所以能夠曝光,還有一段特別的插曲。警方透露,負責偵辦此案的調查人員克里薩達，過去其實曾是阿贊初的弟子。案發之初，警方態度相當謹慎，克里薩達一度也難以相信這名形象沉穩、信眾眾多的高僧,竟然會捲入這種醜聞，因此刻意將調查範圍壓到最小,以免打草驚蛇。調查期間，克里薩達曾親自觀察阿贊初與愛姐的互動情形，認為兩人的親密程度明顯超出一般僧人與女信徒之間該有的分寸。直到8月25日，警方再度接獲一封匿名檢舉信，檢舉人更直接提供一支隨身儲存裝置，裡頭存有大量照片、影片與相關資料，成為整起案件正式取得突破的關鍵轉折點。警方順著兩人的關係持續追查，意外揭開了一個規模更龐大的寺廟財務黑洞。調查人員懷疑，有人長期以佛陀沙旺寺名義收取捐款、出售佛牌，部分交易雖然開立了寺廟收據，款項卻從未真正存入寺廟帳戶。當局初步估算，佛陀沙旺寺牽涉的資金損失約達9200萬泰銖（約新台幣8800萬元），目前正持續追查捐款、佛牌收入、銀行轉帳、黃金與房地產等各項資金流向。警方搜查阿贊初的僧舍時，當場查獲約1.38億泰銖現金，以及市值約7000萬泰銖的金條金飾，另外還發現與他相關的銀行存款超過2.9億泰銖，光是現金、黃金與存款加總，相關資產就已逼近5億泰銖，數字相當驚人。愛姐的住所同樣被搜出約387萬泰銖現金、約90泰銖重量的黃金，以及地契、存摺與土地買賣文件等資料。部分泰國媒體把兩人名下的現金、黃金、存款、房產與車輛全部加總計算，估計受調查的資產總額已經超過7億泰銖（約新台幣6.5億元）。不過警方也強調，目前查獲或遭凍結的資產,並不代表全部都屬於遭侵吞的寺廟款項,仍須逐一核實每筆資金的來源與所有權歸屬。目前，阿贊初面臨涉嫌挪用公款、瀆職及洗錢等多項指控；愛姐則被控涉嫌協助公職人員侵吞財產,以及清洗犯罪所得。據了解，兩人雖然否認財務犯罪相關指控,但對於監視器畫面中的親密行為,兩人都已坦承屬實。法院審酌案件涉及金額龐大，加上警方仍需持續追查相關資金流向與其他涉案人士，考量兩人若獲釋恐有機會干擾證據，因此駁回保釋申請，將兩人還押沙拉武里府監獄候查，全案後續發展仍待司法程序釐清。