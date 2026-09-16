西班牙動畫電影《再見機器人》將於9月20日至21日推出「相遇紀念場」，全台約40間戲院同步重映，凡購買特別場票券即可獲得限量「定格瞬間：九月」A3厚磅海報。各影城近日分批開賣後，熱門場次迅速額滿，誠品電影院更掀起搶票混戰；Threads流傳一張疑似單筆購入37張票的畫面，等同可兌換37張海報，讓沒買到票的粉絲氣炸，怒喊「這是一場黃牛跟機器人的故事，小狗沒買到票在傷心」。
搶票難度堪比中秋節高鐵 特典海報成最大戰場
《再見機器人》相遇紀念場選在電影最有代表性的9月21日前後登場，早早就吸引影迷鎖定場次。沒想到票券一開賣，部分場次很快售罄，社群上滿是搶票失敗的哀號；有人形容難度「堪比中秋連假搶高鐵」，也有人無奈表示，自己只是想再進戲院看一次狗狗與機器人的故事，結果連一張票都搶不到。
本次特典「定格瞬間：九月」以狗狗、機器人與紐約天際線為主角，搭配彩虹、亮藍與橘紅色調，做成復古卡片般的畫面，「把一段夏天的相遇濃縮成可收藏的紀念品」，成為這波搶票的關鍵。網傳有人一次買下37張票，引發影迷質疑黃牛為了收藏或轉售海報大量掃票，該購票者身分與用途目前無法確認，但二手平台已可見海報代購、轉售資訊，讓粉絲更不滿。
一部小眾動畫為何年年重映？6月、9月都是影迷約定
《再見機器人》最早於2024年2月23日在台上映，原本屬於小規模發行的獨立動畫，卻靠著口碑一路放映超過200天。故事設定在1980年代紐約，一隻孤單狗狗買下機器人作伴，兩人一起跳舞、看電視、逛城市，卻在海灘意外分開。電影幾乎沒有對白，全靠角色動作、音樂與畫面傳遞情緒，曾獲安錫動畫影展新視野競賽最佳影片，也入圍2024年奧斯卡最佳動畫長片。
有趣的是，影迷已經把片中日期過成自己的「電影日曆」。6月1日是片中海灘重新開放的日子，觀眾每年都會在社群上喊著「帶機器人回家」；9月21日則來自Earth, Wind & Fire經典歌曲〈September〉的那句「Do you remember the 21st night of September？」片方2024年便曾配合9月21日推出特別場，2025年再度舉辦，今年更擴大為全台約40間戲院參與。對影迷而言，這部片已經不是看完就結束的電影，而是一年裡總有兩天，會忍不住想回到戲院，再陪狗狗和機器人跳一次舞。
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《再見機器人》相遇紀念場選在電影最有代表性的9月21日前後登場，早早就吸引影迷鎖定場次。沒想到票券一開賣，部分場次很快售罄，社群上滿是搶票失敗的哀號；有人形容難度「堪比中秋連假搶高鐵」，也有人無奈表示，自己只是想再進戲院看一次狗狗與機器人的故事，結果連一張票都搶不到。
本次特典「定格瞬間：九月」以狗狗、機器人與紐約天際線為主角，搭配彩虹、亮藍與橘紅色調，做成復古卡片般的畫面，「把一段夏天的相遇濃縮成可收藏的紀念品」，成為這波搶票的關鍵。網傳有人一次買下37張票，引發影迷質疑黃牛為了收藏或轉售海報大量掃票，該購票者身分與用途目前無法確認，但二手平台已可見海報代購、轉售資訊，讓粉絲更不滿。
《再見機器人》最早於2024年2月23日在台上映，原本屬於小規模發行的獨立動畫，卻靠著口碑一路放映超過200天。故事設定在1980年代紐約，一隻孤單狗狗買下機器人作伴，兩人一起跳舞、看電視、逛城市，卻在海灘意外分開。電影幾乎沒有對白，全靠角色動作、音樂與畫面傳遞情緒，曾獲安錫動畫影展新視野競賽最佳影片，也入圍2024年奧斯卡最佳動畫長片。
有趣的是，影迷已經把片中日期過成自己的「電影日曆」。6月1日是片中海灘重新開放的日子，觀眾每年都會在社群上喊著「帶機器人回家」；9月21日則來自Earth, Wind & Fire經典歌曲〈September〉的那句「Do you remember the 21st night of September？」片方2024年便曾配合9月21日推出特別場，2025年再度舉辦，今年更擴大為全台約40間戲院參與。對影迷而言，這部片已經不是看完就結束的電影，而是一年裡總有兩天，會忍不住想回到戲院，再陪狗狗和機器人跳一次舞。