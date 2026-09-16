我是廣告 請繼續往下閱讀

主計總處談低薪 月薪計算「0人」符合

最低工資審議會將於24日召開，決定明年最低工資。而總統賴清德及行政院長卓榮泰已提前預告，明年將達3萬元以上，預估至少可達4%以上。然而，勞團指出，按照最低生活水準，如果僅有3萬元恐難以滿足生活，認為還差距約2000元，也就是3.2萬元。目前最低工資為月薪29500元、時薪196元。勞動部日前宣布，最低工資審議會將在9月24日審議。而因為總統賴清德、行政院長卓榮泰過去已預告，明年最低工資將會超越3萬元大關，因此可預期達到「連11漲」。至於調幅，考量到軍公教人員將於2027年1月起全面加薪4%，外界預估最低薪資至少會調漲4%，也就是30680元以上。台灣勞工陣線今日表示，台灣總薪資及經常性薪資連年增長，主要是受惠科技產業供需效應，以及最低工資逐年調升，但以2025年標準來看，該年勞工薪資平均數達到47,884元，薪資中位數卻僅有38,406元，顯示有近7成員工薪資低於平均數，認為低薪狀況仍有改善空間。對於這次最低工資調幅要達到多少才能滿足生活需求？台北市產業總工會副理事長王燕杰回應，最低工資具有一定公式，考量到消費者物價指數（CPI）及該年經濟成長率預估，但物價對於每個人感受都有所不同，包括三餐、交通費，天氣熱開不開冷氣都有所影響，坦言「3萬塊錢其實是很低的標準。」他舉例，以自己夫妻2人及1個小孩的三口之家，如果薪水剛好是最低工資3萬元，要養家真的非常辛苦，認為現在距離最低生活標準還相差約2000元，也就是至少要達到3.2萬元的水準。無獨有偶，主計總處本週談論薪資統計時，澄清外界對於低薪定義，強調低於經常性薪資平均4萬8981元並不等於低薪。若據經濟合作暨發展組織（OECD）定義，是「薪資中位數的2／3」，並未定義是全年總薪資或是每月經常性薪資。若按台灣每月經常性薪資中位數為41,397元，考量到台灣有最低工資，0人達標；按2024年全年總薪資中位數為58.1萬元計算，有126萬人，符合低薪標準。值得一提的是，因為我國僅有全國CPI統計，但無法落實到各縣市物價情況，因此無法進一步推算出全台各地的最低生活標準。換言之，若一個勞工領取最低工資，在嘉義、台東可以滿足基本生活需求，換到台北、新北等六都區域就會有所短缺。