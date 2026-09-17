寶可夢集換式卡牌遊戲30週年紀念擴充包「30th CELEBRATION」昨（16）日全球同步開賣，台灣 7-ELEVEN 限定門市一早就掀起搶購潮，社群湧現詢問庫存、分享開箱與求問卡價的玩家；日本二手交易平台 Mercari 更因憂心新品交易糾紛與轉售亂象，暫停未拆卡包、卡組等相關商品上架。《NOWNEWS》記者實際訪問 CARDOPIA 共同創辦人Andy，Andy 指出，繁中版整盒官方價格1980元，首批貨已有玩家開價約3000元轉售；不過他認為本次「30th CELEBRATION」印刷量大，呼籲消費者別急著追第一批高價貨。
首批貨喊價3000元 店家：不建議急著買
Andy 表示，台灣現階段主要流通的是繁中版，整盒官方價格為1980元，但開賣後已有首批貨加價到約3000元，也有小黃牛在社群賣2080元。他認為，這次30週年商品雖然討論度高，卻不代表首日就得高價入手，後續供貨增加後，價格仍有回落空間。
他指出，日本市場的盒裝商品多採排隊、線上抽選等方式取得，限量配額加上黃牛介入，讓日文版更難用定價購入，也帶動海外流通價格。他自己則是預計下週一帶回日文版現貨，預計屆時台灣市場才會陸續見到日版商品。
日文版偏收藏 散包抽大獎風險較高
Andy 分析，日文版在收藏市場的流通性與需求較高，許多玩家把繁中版視為對戰、開包使用，日文版則較受國際收藏玩家青睞。不過，盒裝交易本身也有門檻，價格會隨供貨、抽選資格與市場熱度變動，並非所有高價都代表實際收藏價值。
除此之外，Andy 也提醒30週年卡包有「配率」概念，一整盒通常有特定稀有卡保底配置；若購買的是來源不明散包，玩家較難判斷是否已被挑走高稀有度卡牌。Andy 更直言，部分卡包可能透過外觀、厚度或手感辨識差異，想抽大獎的玩家若預算允許，購買未拆整盒相對更有保障。
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Andy 表示，台灣現階段主要流通的是繁中版，整盒官方價格為1980元，但開賣後已有首批貨加價到約3000元，也有小黃牛在社群賣2080元。他認為，這次30週年商品雖然討論度高，卻不代表首日就得高價入手，後續供貨增加後，價格仍有回落空間。
他指出，日本市場的盒裝商品多採排隊、線上抽選等方式取得，限量配額加上黃牛介入，讓日文版更難用定價購入，也帶動海外流通價格。他自己則是預計下週一帶回日文版現貨，預計屆時台灣市場才會陸續見到日版商品。
Andy 分析，日文版在收藏市場的流通性與需求較高，許多玩家把繁中版視為對戰、開包使用，日文版則較受國際收藏玩家青睞。不過，盒裝交易本身也有門檻，價格會隨供貨、抽選資格與市場熱度變動，並非所有高價都代表實際收藏價值。
除此之外，Andy 也提醒30週年卡包有「配率」概念，一整盒通常有特定稀有卡保底配置；若購買的是來源不明散包，玩家較難判斷是否已被挑走高稀有度卡牌。Andy 更直言，部分卡包可能透過外觀、厚度或手感辨識差異，想抽大獎的玩家若預算允許，購買未拆整盒相對更有保障。