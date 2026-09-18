我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 想換iphone18 pro究竟要買空機還是搭電信業者給出的綁約優惠，其實有一套計算公式。（圖／記者葉政勳攝)

低資費買空機、中階資費可升級、高階資費續約換機」，並針對三種資費來計算出結果，驚人的是0元空機竟然還等於倒虧了4萬1000元。

▲一張圖看懂換購iPhone 18 Pro到底如何做決策！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

蘋果iPhone 18 Pro全系列將在今（18）日開賣，各大電信業者相關資費方案也都已經出爐，提供給想要續約、新辦門號的用戶，而每次新機推出後總有民眾煩惱究竟要綁約換新機，或是直接買空機。甚至考慮加入0元續約就帶走iPhone 18 Pro新機。十足吸引人的促銷活動究竟是不是比較划算，《NOWNEWS》整合各家說法一次分析。科技YouTuber Tim哥提供計算公式：以今年iPhone 18 Pro 256GB為例，空機售價4萬4900元；三大電信月租1399元、綁約36個月的手機專案價都是2萬6300元。如果原本只使用月租599元方案，升級到1399元後，每個月就得多付800元，36個月累計多出2萬8800元，再加上2萬6300元手機專案價，實際購機成本變成5萬5100元，反而比4萬4900元空機多花1萬200元。Tim哥上述所舉的例子說明，原本只使用月租599元方案，升級到1399元後，反而比4萬4900元空機多花1萬200元。因此原本就是499、599元的低資費者，建議直接買空機。如果是999元、1199元的用戶，建議可以升級1399元去換購iPhone 18 Pro新機，以24個月的合約來看，1399元X24個月+手機專案價31300元等於「6萬4876元」；若繼續使用999元費率再搭載空機，999X24個月+空機44900元等於「6萬8776元」，相差之下反而省了4000元。本就是1399元以上的用戶，建議維持原本合約續約換機；而升級1599者，以1599X24個月加上手機專案價3萬300元來算等於「6萬8676元」，雖然手機便宜1000元，但你這兩年多繳了4800元的月租費，總成本反而還虧了3800元，資費越往上升反而虧越多，尤其1399元升格到2699元想要「0元換機」者，綁約48個月最高會虧到41000元。總結來說，究竟要買空機還是綁合約，最簡單方法就是端看使用的月租費來斷定。當然在實際購機時，業者還會疊加上舊換新、VIP折扣、信用卡回饋及加值服務等多種優惠，最後總成本可能還可再往下壓，因此就端看民眾視自己需求來更加精打細算，以求最佳購買方式。