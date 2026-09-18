蘋果iPhone 18 Pro全系列將在今（18）日開賣，各大電信業者相關資費方案也都已經出爐，提供給想要續約、新辦門號的用戶，而每次新機推出後總有民眾煩惱究竟要綁約換新機，或是直接買空機。甚至考慮加入0元續約就帶走iPhone 18 Pro新機。十足吸引人的促銷活動究竟是不是比較划算，《NOWNEWS》整合各家說法一次分析。

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🟡要續約還是綁空機？算法公式先看

科技YouTuber Tim哥提供計算公式：購機真實成本＝手機專案價＋（新月租－原月租）×合約月數。

以今年iPhone 18 Pro 256GB為例，空機售價4萬4900元；三大電信月租1399元、綁約36個月的手機專案價都是2萬6300元。如果原本只使用月租599元方案，升級到1399元後，每個月就得多付800元，36個月累計多出2萬8800元，再加上2萬6300元手機專案價，實際購機成本變成5萬5100元，反而比4萬4900元空機多花1萬200元。
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▲ 想換iphone18 pro究竟要買空機還是搭電信業者給出的綁約優惠，其實有一套計算公式。（圖／記者葉政勳攝)
▲ 想換iphone18 pro究竟要買空機還是搭電信業者給出的綁約優惠，其實有一套計算公式。（圖／記者葉政勳攝)
🟡空機還是綁約？關鍵在於你原本月租多少：

《NOWNEWS》記者也實際訪問商家店家也建議依照使用者原本選擇的月租費用來評估，並給出口訣：「低資費買空機、中階資費可升級、高階資費續約換機」，並針對三種資費來計算出結果，驚人的是0元空機竟然還等於倒虧了4萬1000元。

📍低資費：以Tim哥上述所舉的例子說明，原本只使用月租599元方案，升級到1399元後，反而比4萬4900元空機多花1萬200元。因此原本就是499、599元的低資費者，建議直接買空機。

📍中低階資費：如果是999元、1199元的用戶，建議可以升級1399元去換購iPhone 18 Pro新機，以24個月的合約來看，1399元X24個月+手機專案價31300元等於「6萬4876元」；若繼續使用999元費率再搭載空機，999X24個月+空機44900元等於「6萬8776元」，相差之下反而省了4000元。

📍高階資費：本就是1399元以上的用戶，建議維持原本合約續約換機；而升級1599者，以1599X24個月加上手機專案價3萬300元來算等於「6萬8676元」，雖然手機便宜1000元，但你這兩年多繳了4800元的月租費，總成本反而還虧了3800元，資費越往上升反而虧越多，尤其1399元升格到2699元想要「0元換機」者，綁約48個月最高會虧到41000元。
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▲一張圖看懂換購iPhone 18 Pro到底如何做決策！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
▲一張圖看懂換購iPhone 18 Pro到底如何做決策！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
總結來說，究竟要買空機還是綁合約，最簡單方法就是端看使用的月租費來斷定。當然在實際購機時，業者還會疊加上舊換新、VIP折扣、信用卡回饋及加值服務等多種優惠，最後總成本可能還可再往下壓，因此就端看民眾視自己需求來更加精打細算，以求最佳購買方式。

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。